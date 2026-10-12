À retenir ce soir : Raphaël Glucksmann enfariné, un jeune agressé, TiKatsou, couvre-feu à La Possession et tir de fusil dans un collège

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 12 octobre 2026 : - [Vidéo] Raphaël Glucksmann enfariné après sa victoire à la primaire de la gauche sociale-démocrate - Saint-Benoît : un jeune de 18 ans agressé au sabre - TiKatsou : la monnaie locale réunionnaise en pleine expansion - La Possession : la ville instaure un couvre-feu pour les mineurs dans le quartier de Moulin Joli - Aubagne : un principal et une enseignante blessés par un tir de fusil de chasse, un collégien interpellé

À peine victorieux et déjà ciblé. Le candidat à l’élection présidentielle Raphaël Glucksmann a été enfariné dimanche soir à Paris quelques heures après avoir remporté, dès le premier tour, la primaire de la gauche sociale-démocrate.

Ce dimanche 11 octobre 2026, rue des Caféiers à Saint-Benoît, vers 19h20, les sapeurs-pompiers de La Réunion ont été appelés pour un jeune de 18 ans agressé au sabre. Selon nos informations, la victime présentait une plaie profonde à l'aisselle. Elle a été transportée au CHU Nord en urgence relative. Une enquête a été ouverte.

Ce lundi 12 octobre 2026, les travaux se poursuivent sur le sentier Roche Plate-La Brèche (cirque de Mafate), impacté par un éboulis le jeudi 8 octobre. Ce jour, les travaux se concentrent sur le garde-corps et la ligne de vie à redresser et réparer. Selon l'Office national des forêts, si aucun impact climatique ne freine les travaux, le sentier pourrait rouvrir ce mardi et être opérationnel pour le Grand Raid qui débute ce jeudi.

Six mois après son lancement - le 22 avril 2026 - la monnaie locale complémentaire et citoyenne TiKatsou a fait du chemin à La Réunion. Aujourd’hui, plus de 50 professionnels et quatre collectivités acceptent le TiKatsou comme moyen de paiement et les PME s’y mettent également.

Suite aux incendies, incivilités et troubles à la tranquillité publique recensés dans le quartier de Moulin Joli, la ville de La Possession a décidé de mettre en place un couvre-feu temporaire pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Cette décision prend effet ce mercredi 14 octobre 2026 et jusqu'au 2 novembre, entre 20 heures et 3 heures du matin, dans un périmètre délimité de Moulin Joli.

Le principal du collège Joseph-Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) ainsi qu'une professeure ont été blessé par balles lundi et un jeune de 14 ans a été interpellé, a-t-on appris de sources concordantes, précisant que le pronostic vital des victimes n'était pas engagé.