Tirs de missiles iraniens en direction de Diego Garcia : une escalade préoccupante à proximité de notre île

Le Parti pour La Réunion (PLR) exprime sa vive inquiétude à la suite des tirs de missiles balistiques effectués par l’Iran en direction de la base militaire de Diego Garcia dans l’océan Indien. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cet événement marque une nouvelle étape dans l’escalade militaire en cours au Moyen-Orient, dans le cadre du conflit opposant notamment l’Iran à une coalition incluant les États-Unis et Israël.

La base de Diego Garcia, située à quelques milliers de kilomètres de La Réunion, constitue un point névralgique des opérations militaires. Le fait qu’elle soit désormais ciblée par des frappes balistiques souligne une extension préoccupante du théâtre des opérations vers l’océan Indien.

Pour La Réunion, territoire français et européen dans cette zone stratégique, cette évolution n’est pas anodine. Elle pose clairement la question de la sécurité régionale, de la militarisation de notre environnement immédiat et des risques de déstabilisation géopolitique.

Le PLR appelle l’ensemble des acteurs internationaux à faire preuve de responsabilité afin d’éviter un embrasement généralisé. La spirale des représailles militaires, déjà à l’œuvre, menace la stabilité mondiale et fait peser de lourdes incertitudes sur les routes maritimes, l’approvisionnement énergétique et la sécurité des populations.

Dans ce contexte, le PLR rappelle que La Réunion ne peut rester en marge des grandes évolutions géopolitiques qui affectent directement son environnement régional. Notre territoire doit être entendu dans les débats stratégiques qui concernent l’océan Indien.

Le PLR réaffirme la nécessité d’une vigilance accrue face aux risques sécuritaires dans la zone, d’un positionnement clair en faveur de la paix et d’une prise en compte des intérêts des territoires ultramarins dans les décisions internationales.

Face à cette montée des tensions, le PLR appelle à une transparence totale sur les risques sécuritaires dans l’océan Indien et à une réorientation des priorités vers la sécurité des populations plutôt que vers les logiques militaires globales

Dans un monde où les tensions s’intensifient — du Moyen-Orient à l’Europe —, le PLR affirme une position claire :

La Réunion doit être une terre de paix, pas un maillon de la guerre. Nous refusons l’alignement aveugle et nous refusons que notre avenir soit décidé sans nous.



POUR LA RÉUNION