TOUSH PA NOUT LÉA.

Aujourd’hui, je veux d’abord dire une chose à Léa Fontaine : Léa, La Réunion est fière de toi. Immensément fière de toi.

Fière de notre Réunionnaise.

Fière de notre championne.

Fière de ton parcours, de ton travail, de tes sacrifices et de tes victoires.

Fière de te voir porter si haut les couleurs du judo français et, avec elles, un petit bout de notre île.

Tu viens de gagner un Grand Slam. Tu combats parmi les meilleures judokates de la planète.

Et pourtant, pendant que tu travailles, que tu combats et que tu gagnes, d'autres se permettent, cachés derrière leurs écrans, de commenter ton poids, de se moquer de ton physique et de chercher à t'humilier.

Nous condamnons ces agissements avec la plus grande fermeté.

Le harcèlement n'est pas une opinion.

L'humiliation n'est pas de l'humour.

La méchanceté répétée n'est pas une critique sportive.

Et un écran ne donne à personne le droit de piétiner la dignité d'un autre être humain.

Aux harceleurs : vos comportements sont indignes. Ils doivent être dénoncés et, lorsqu'ils franchissent les limites fixées par la loi, leurs auteurs doivent répondre de leurs actes.

Vous voulez parler de Léa Fontaine ?

Alors parlons judo.

Parlons travail.

Parlons courage.

Parlons sacrifices.

Parlons médailles.

Parlons de cette enfant de La Réunion devenue une athlète de niveau mondial.

Mais son corps ?

Son corps n'est pas votre défouloir.

Léa Fontaine n'a pas un corps à commenter. Elle a un parcours à admirer, un palmarès à respecter et, avant tout, une dignité que personne n'a le droit de bafouer.

À La Réunion, nous savons ce que signifie faire bloc autour des nôtres.

Nous savons célébrer nos champions lorsqu'ils gagnent. Nous devons aussi savoir nous lever lorsqu'ils sont injustement attaqués.

Alors aujourd'hui, au nom du mouvement sportif réunionnais et en ma qualité de Président du CROS de La Réunion, je veux le dire avec force :

Léa, nou lé fier de ou.

La Réunion lé fier de ou.

Continue à combattre sur les tatamis.

Pour le combat contre le harcèlement, tu n'es pas seule. Toute La Réunion est à tes côtés.

TOUSH PA NOUT LÉA.