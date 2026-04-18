Trafic de stupéfiants en hausse : cette réalité ne s’arrête pas aux portes de l’École

L’intersyndicale CFDT (Douanes, Éducation, Police et ARS) a été reçue par Monsieur le Recteur d’académie ce vendredi 17 avril 2026. Cette audience a porté sur une problématique qui ne peut plus être considérée comme secondaire : la progression des trafics de produits stupéfiants à La Réunion. (Photo Johnny Lagarrigue photo RB imazpress.com)

Il ne s’agit pas d’un sujet parmi d’autres, mais d’une réalité qui s’installe durablement et qui appelle des réponses fortes. Les signaux sont clairs : les saisies de stupéfiants se multiplient, notamment à l’aéroport Roland Garros. Les services de l’État évoquent désormais des trafics structurés, organisés en filières, avec un recours croissant aux « mules ». Nous ne sommes plus face à des faits isolés, mais à un phénomène en expansion et en voie de banalisation.



Cette réalité ne s’arrête pas aux portes de l’École. Elle la traverse déjà. Elle concerne les élèves, les établissements, mais aussi les personnels, souvent en première ligne et parfois démunis face à ces situations.



Dans ce contexte, continuer à traiter cette question de manière ponctuelle ou marginale constituerait une erreur. Les observations de terrain font état de signaux faibles qui, sans action rapide, deviendront des problématiques majeures. Il est de notre responsabilité collective d’anticiper plutôt que de subir.



C’est pourquoi l’intersyndicale CFDT porte une exigence claire : l’ouverture d’un véritable dialogue social, accompagné d’une stratégie d’anticipation et d’actions concrètes.



Les enjeux sont multiples :



- renforcer la prévention,

- protéger les personnels,

- accompagner les élèves,

- améliorer la coordination avec les services de l’État, les collectivités et l’ensemble des acteurs de prévention.

Notre position est sans ambiguïté : il ne s’agit pas seulement de constater, mais de construire des réponses à la hauteur des enjeux.



Nous ne voulons pas subir. Nous voulons comprendre, anticiper et agir.



L’intersyndicale tient à saluer Monsieur le Recteur, Rostane MEHDI, ainsi que ses collaborateurs, pour l’accueil, la qualité de l’écoute et la richesse des échanges, qui ont permis de faire émerger des pistes de travail concrètes.





