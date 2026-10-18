Trois ronkozés autour de la question sociale

Une centaine de personnes étaient présentes au pic-nic des groupes d'action LFI de l'Ouest. Trois ronkozés ont eu lieu autour de la question sociale (vie chère, salaire, logement...), la question démocratique (6ème République, RIC, révocation des élus...) et la question écologique (biodiversité, énergie, planification...). Beaucoup de propositions ont été recueillies qui vont nourrir le livret Outre-mer, coordonné par Perceval Gaillard (Photos D.R.)

Ont ensuite pris la parole pour apporter leur soutien à Jean-Luc Mélenchon :

- Claude Hoarau, ancien député et maire de Saint-Louis

- Jean-Hugues Ratenon, député de la 5ème circonscription

- Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription

- Brigitte Buron, élue à Saint-Leu

- les élus insoumis de Saint-Paul (Denise Delavanne, Guillaume Peroux, Patricia Crosson)

- Vincent Defaud, militant écologiste

- Jean-Max Hoarau, ancien conseiller général et municipal de Saint-Leu

Étaient également présents, mais sans prendre la parole, madame Geneviève Payet (secrétaire régionale des Écologistes, suppléante du député Perceval Gaillard) et monsieur Karim Juhoor, maire de Saint-Leu.

La journée s'est finie par un pic-nic partage et la programmation des actions de terrain par des militants motivés et déterminés à faire gagner Jean-Luc Mélenchon.

La victoire passera par la campagne de terrain comme la France insoumise l'a toujours fait.