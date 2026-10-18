À retenir ce soir : violences urbaines, journée de mobilisation, coupure d'eau à Salazie, finale du Grand Raid et Macron

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 18 octobre 2026 : - [Photos-Vidéos] Violences urbaines : le McDo de La Possession incendié, 18 interpellations dans plusieurs communes, 11 membres des forces de l'ordre blessés - La France sonnée au lendemain d'une journée de mobilisation ayant viré au chaos - Salazie : fermeture préventive de la distribution en eau - [Photos] Le Belge Sander Boom franchi en dernier la ligne d'arrivée de la Diagonale des fous et referme l'édition 2026 du Grand Raid - Mobilisation du 17 octobre : Emmanuel Macron s’adressera aux Français à 22h

Dans la nuit de samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026, des violences urbaines ont éclaté dans plusieurs communes de La Réunion. À la Possession, le McDonald's a été incendié. Au Port, un institut de beauté a été la proie des flammes. 36 personnes habitant à l'étage ont été évacuées. Dans plusieurs communes des tentatives d'intrusion dans des commerces et des feux de poubelles ont été allumés. Des tensions se sont produites en marge de la journée de mobilisation contre la vie chère ce samedi. Dès l'après-midi des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont lieu au Port. 18 personnes, dont des mineurs ont été interpellées. 11 membres des forces de l'ordre ont été blessés.

La France constate l'ampleur des dégâts dimanche après les violences, les pillages et le chaos qui ont éclipsé la mobilisation contre la "vie chère", à six mois de la présidentielle.

Une nouvelle fermeture préventive de la distribution en eau devra être réalisée à Salazie à partir de ce dimanche 18 octobre à 20h jusqu’au lundi 19 octobre 2026 à 4h, informe la Cise dans un communiqué publié ce dimanche en milieu de journée. "Le retour de l’eau sera progressif après la réouverture du réseau, avec des délais variables selon les secteurs" ajoute la Cise.

C'est fini pour l'édition 2026 du Grand raid ! Le Belge Sander Boom, dernier de la Diagonale des fous a franchi la ligne d'arrivée au stade de la Redoute (Saint-Denis) après 65 heures, 57 minutes et 32 secondes de course. Comme le veut la tradition, Hugo Deck, le grand vainqueur de la Diagonale (80 km parcourus en 22 heures, 54 minutes et 19 secondes) l'a accompagné dans les derniers mètres et a passé la ligne d'arrivée. Un immense bravo toutes les participantes et à tous les participants des cinq courses du Grand Raid.

Emmanuel Macron s’adressera aux Français à 22h (heure de La Réunion) , a annonce l’Elysée ce dimanche après-midi 18 octobre 2026. Auparavant, le chef de l’Etat "à 17h30 (20h30 à La Réunion) au palais de l’Elysée le premier ministre et les ministres du gouvernement concernés", a également indiqué la présidence de la République.