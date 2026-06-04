Un choix de responsabilité et d'efficacité au service des Sainte-Mariens

À la suite de ma décision de ne pas siéger au conseil municipal de Sainte-Marie, je souhaite apporter quelques précisions. Ce choix est avant tout guidé par une conviction que je porte depuis que je me suis engagé en politique en 2008 (Photo : www.imazpress.com)

Pour être efficace, un élu doit pouvoir se consacrer pleinement au mandat qui lui a été confié c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de concentrer toute mon énergie sur mes responsabilités de conseiller départemental de Sainte-Marie et de Vice-président du Département à l’issue de ma réélection en 2021.

Les enjeux sont nombreux et les besoins de la population importants. Je souhaite poursuivre avec détermination le travail engagé autour des axes forts de mon programme à savoir la rénovation de l'habitat, le développement des épiceries sociales et solidaires, l'accompagnement des familles et des personnes les plus fragiles, ainsi que l’accompagnement de toutes les actions visant à améliorer concrètement le quotidien des habitants.

Cette décision traduit également ma volonté de préparer l'avenir du centre et de la droite. Sainte-Marie doit pouvoir compter sur une nouvelle génération d'élus et de responsables engagés.

L'émergence de nouveaux talents et le renouvellement des équipes sont indispensables pour construire collectivement les projets de demain.

Je crois profondément que l'avenir de notre territoire repose davantage sur la force du collectif que sur les parcours individuels. Mon engagement demeure donc total aux côtés des habitants et des acteurs du territoire pour défendre les intérêts de Sainte-Marie et poursuivre le travail engagé au service de la population.

Rémy Lagourgue

Conseiller départemental du canton de

Sainte-Marie et Vice-Président du Département de La Réunion