Un gouvernement à bout de souffle, un pays qui attend du souffle

La Réunion réagit à l'allocution du Premier ministre et appelle à un sursaut de fraternité, de responsabilité et de long terme.

À l'issue de l'allocution du Premier ministre, La Voix Citoyenne – La Réunion dresse un constat sans détour : nous avons entendu le discours d'un gouvernement à bout de souffle, qui ne dispose plus des marges de manœuvre politiques, budgétaires et morales pour redonner espoir aux Françaises et aux Français.

Le gouvernement de la dette pour les générations à venir

Gouverner, c'est choisir, et surtout c'est préparer l'avenir. Or ce que nous observons, c'est une succession d'ajustements, de réponses d'urgence et de commentaires de circonstance. Les réactions de l'exécutif révèlent une gestion « présentéiste » de la France : on traite le jour, on repousse le lendemain, et l'on laisse la facture à ceux qui n'ont pas encore voix au chapitre.

Nous ne pouvons l'accepter. Ce gouvernement restera, s'il ne change pas de cap, celui de la dette transmise aux générations futures : dette financière, mais aussi dette sociale, écologique et démocratique.

Notre pays a besoin d'une gestion de long terme, courageuse et lucide, qui protège à la fois les jeunes, qui peinent à se projeter, et les séniors, qui ont droit à la sécurité et à la dignité. Opposer les âges de la vie est une facilité ; les réconcilier est un devoir.

Chaque jour d'inaction en 2026 fait peser sur les générations futures un surcroît de détresse et de désordre. L'attentisme n'est pas neutre : il a un coût, et ce sont les plus fragiles qui le paient en premier.

Une société que nous voyons se fracturer

Mais la crise que traverse la France ne se mesure pas seulement dans les tableaux budgétaires. Nous sommes particulièrement inquiets de l'expansion, dans toutes les générations, de véritables cancers de la société : la peur, le mensonge, la solitude, et la disparition de l'empathie.

La peur, parce qu'elle conduit au repli et au soupçon. Le mensonge, parce qu'il ruine la confiance dans la parole publique comme dans la parole de chacun. La solitude, parce qu'elle frappe aussi bien l'étudiant isolé que la personne âgée oubliée. L'empathie qui s'efface, enfin, parce qu'une société qui ne s'émeut plus du sort de l'autre cesse peu à peu de faire société.

Nous constatons que les liens se brisent. Nous voyons des jugements insolents se répandre dans l'espace public, dans les médias comme sur les réseaux, comme un mal que nous ne semblons pas vouloir soigner. À La Réunion, terre de métissage et de cohabitation fraternelle, nous savons que le vivre-ensemble n'est jamais acquis : il se cultive, il se protège, il se transmet.

Écouter la France dans toute sa diversité

Notre pays a besoin d'être écouté dans toute sa diversité : celle de ses territoires, de l'Hexagone comme des outre-mer, des villes comme des campagnes, de ses générations, de ses origines, de ses conditions sociales. Trop de citoyens ont le sentiment que leur voix se perd avant d'atteindre ceux qui décident. Une démocratie qui n'écoute plus finit par ne plus convaincre.

Notre pays a besoin de fraternité. Non pas comme un slogan inscrit au fronton de nos mairies, mais comme une méthode de gouvernement et un art de vivre ensemble.

Se rassembler pour bâtir

Face à la fatigue du pouvoir et au désenchantement, La Voix Citoyenne choisit la responsabilité et la main tendue. Nous appelons tous les citoyens, les associations, les élus, les forces vives de La Réunion et de la France à se rassembler pour bâtir les liens de la paix, des solidarités et de la justice.

Concrètement, La Voix Citoyenne – La Réunion s'engage à :

- porter la parole des citoyens, en organisant des rencontres ouvertes à tous;

- faire dialoguer les générations, car l'avenir des jeunes et la dignité des séniors se construisent ensemble ;

- défendre une vision de long terme, au service de l'intérêt général plutôt que de l'urgence médiatique ;

- réhabiliter l'exigence de vérité et de respect dans le débat public.

Comme l’écrivait Guillaume Appolinaire, Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores !

L'espoir ne se décrète pas depuis une tribune : il se construit, avec les citoyens, par la confiance retrouvée. C'est ce chemin que La Voix Citoyenne entend ouvrir.