"Acte IV" de la mobilisation : près de 200 élèves rassemblés devant le lycée Louis Payen à Saint-Paul

09:38 "Lorsque les lycéennes et les lycéens s'expriment, notre responsabilité est de les écouter lance la CGTR "Lorsque les lycéennes et les lycéens s'expriment sur leurs conditions d'études ou leurs inquiétudes face à l'avenir, notre responsabilité collective est de les écouter avec respect, de les accompagner avec bienveillance et de leur garantir des conditions de réussite décentes", lance la CGTR. "La "méthode Coué" ne remédie pas aux classes surchargées, aux salles surchauffées, aux blocs sanitaires "neutralisés", au manque de fontaines à eau potable, aux restaurants scolaires quasi inaccessibles (nombres de places et de repas insuffisants), les algorithmes ne remplacent pas les professeurs absents et les drones ne cachent pas l'insuffisance des moyens humains, techniques, financiers", dit le syndicat. Il réclame : un bâti scolaire digne, adapté au climat et doté en effectifs, un climat scolaire serein, des moyens humains et la fin de Parcoursup.

09:14 À Saint-Paul, plus de 200 élèves rassemblés devant le lycée Louis Payen Les élèves descendus du lycée Évariste de Parny sont arrivés devant l'établissement Louis Payen. Ils sont près de 200 sur place. Des feux de palettes et de caddies ont été allumés. Les forces de l'ordre sont actuellement sur place pour sécuriser la mobilisation.

09:11 Lecornu joue l'apaisement avec les lycéens "La colère des jeunes ne vient pas de nulle part. Nul ne peut être indifférent aux angoisses qu'ils expriment", a déclaré le Premier ministre, qui a réaffirmé que "les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre" afin de répondre à la crise. M. Lecornu a par ailleurs déclaré que "les temps de dialogue engagé" se poursuivraient "à partir de demain (jeudi), dans chaque lycée et jusqu'à la semaine prochaine", et que la plateforme de dialogue ouverte par le ministère de l’Éducation avait déjà recueilli plus de 40.000 contributions. Lire aussi - Mouvement lycéen : à deux jours des vacances, le Premier ministre instaure un "temps de démocratie", infaisable à La Réunion

09:04 La FSU mobilisée aux côtés des lycéen⋅nes et des étudiant·es Le 6 octobre, la mobilisation lycéenne et étudiante a été massive et réuni des centaines de milliers de lycéen·nes et d’étudiant⋅es, dans des cortèges revendicatifs, festifs et joyeux, accompagnés et soutenus par de très nombreux personnels et parents d’élèves. Ce jeudi, ils poursuivent leur mouvement et restent soutenus par la FSU. "Le gouvernement doit leur apporter des réponses en améliorant réellement leurs conditions d’étude." La FSU appelle l’ensemble des personnels à poursuivre leur action de solidarité avec la mobilisation de la jeunesse, à continuer d’être aux côtés des lycéen·nes et étudiant⋅es en se mobilisant avec elles et eux.

08:58 Une trentaine d'élèves rassemblés devant le lycée de Vincendo à Saint-Joseph Ce jeudi, une trentaine d'élèves ont décidé de se mobiliser devant le lycée de Vincendo à Saint-Joseph. Une véhicule de la gendarmerie est sur place pour assurer la sécurité des élèves.

08:38 Les rassemblements interdits au Tampon Les rassemblements sont interdits autour du lycée Roland-Garros, au Tampon, ce jeudi et ce vendredi. Dans un arrêté signé ce mercredi 7 octobre, le préfet Patrice Latron invoque le risque de nouveaux troubles après plusieurs journées de tensions aux abords de l’établissement. L’interdiction concerne les abords immédiats du lycée, ainsi que les rues Roland-Garros, du Général-de-Gaulle, Édouard-Daladier, Yves-Ethève et le boulevard Michel-Debré. Elle s’applique aux deux journées, sans plage horaire précisée. Dans son arrêté, la préfecture considère que le lycée Roland Garros "a été particulièrement touché par ces troubles, avec des rassemblements répétés les 1er, 2, 5 et 6 octobre 2026 impliquant 15 à 30 individus, pour la plupart non scolarisés dans l'établissement". Le lycée est fermé depuis ce mercredi 7 octobre après-midi.

08:29 À Saint-Benoît, un rassemblement devant le lycée Jean-Claude Fruteau Dans l'est, c'est devant le lycée Jean-Claude Fruteau à Saint-Benoît que les élèves se mobilisent. Une mobilisation soutenue par les parents d'élèves et les syndicats. Maxime, élève de l'établissement évoque "un rassemblement dans le calme pour nos causes et nos revendications".

08:26 À Saint-Paul, les élèves du lycée Évariste de Parny descendent les rampes de Plateau Caillou pour rejoindre le lycée Louis Payen À Saint-Paul, au lycée Évariste de Parny, une marche de mobilisation est organisée. Sarah Telmar, lycéenne explique : "aujourd'hui on a décidé de cette marche pour porter nos revendications. On demande plus de moyens pour l'éducation, plus de professeurs et on aimerait être plus écoutés parce que la parole des lycéens compte énormément. Nous sommes l'avenir de la France". Écoutez. Les élèves descendent actuellement les rampes de Plateau-Caillou afin de rejoindre le lycée Louis-Payen, où de nombreux lycéens de La Réunion seront réunis pour une manifestation. Des élèves de Vue Belle et de Saint-Paul IV les rejoignent. Objectif, rassembler un maximum de lycéens.