Une autre de façon de fêter ce 1er-Mai

Sur le front de mer de Saint-Leu, ce vendredi 1er mai n’avait pas tout à fait le même goût que d’habitude. Ici, pas de discours, pas de cortège… mais un ballon, des rires et beaucoup de souvenirs. Dès 8h du matin, une cinquantaine de participants se sont retrouvés sur le terrain de volley pour le “Tournoi de l’Amitié”, une initiative portée par Nounours et Johan (Photo Karine Live)

Anciens camarades de foot et de volley, amis d’enfance, connaissances de quartier… tout le monde s’est retrouvé comme avant. Un peu plus âgés, parfois avec quelques cheveux blancs en plus, mais toujours avec le même plaisir de jouer ensemble.

Sur le terrain, le jeu est là, bien sûr. Mais l’essentiel se passe ailleurs : dans les regards, dans les sourires, dans les “ou rapel sa ?” qui fusent entre deux actions.

L’ambiance est bon enfant, conviviale, intergénérationnelle. Les plus jeunes observent, participent, et découvrent à leur tour cet esprit “lontan” où le sport était avant tout un moment de partage.

Jusqu’à 18h, le tournoi se déroule dans cette atmosphère unique, où personne ne compte vraiment les points. Ici, “sé pa lo score i compte, sé lo kèr”.

À travers cette journée, une chose devient évidente : le sport, à La Réunion, c’est plus qu’un jeu. C’est un lien, une mémoire vivante, un moment où tout le monde se retrouve.

En ce 1er mai, à Saint-Leu, c’est un peu l’âme des quartiers qui a repris vie.

Au vue de la réussite de ce rassemblement, de nouvelles rendez-vous seront à suivre