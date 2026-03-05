Une campagne autrement : le choix du silence et de la responsabilité

À l’occasion des élections municipales, nous avons fait un choix clair : mener une campagne différente. Pas de voitures sonorisées, pas de vacarme dans les rues, pas de concours de décibels.

La politique n’est pas une fête foraine électorale où celui qui fait le plus de bruit gagne l’attention.

Nous voulons une campagne où chacun peut réfléchir librement, loin des pressions sonores et des démonstrations artificielles.

Par ailleurs, il a été rappelé récemment par la commune que toute réunion ou manifestation politique sur l’espace public, dès lors qu’elle implique l’installation de matériel — sonorisation, barnums ou équipements — doit faire l’objet d’une autorisation préalable d’occupation du domaine public.

Cette règle interroge aussi sur notre pratique démocratique. La tradition républicaine repose sur la possibilité pour les citoyens et les candidats de se rencontrer librement dans l’espace public pour débattre et échanger.

Comme je le dis simplement : "Le jour où la technocratie demande une autorisation pour parler sur une place publique, c’est que la démocratie commence à marcher sur la tête."

Mais ce rappel réglementaire vient aussi conforter le choix que nous avons fait dès le début de cette campagne : privilégier la sobriété, la présence humaine et la rencontre directe plutôt que les démonstrations matérielles.

Nous serons donc présents dans les quartiers, dans les lieux de passage, avec des pancartes et des échanges directs avec les habitants — en silence, mais avec des idées.

Parce que la démocratie n’a pas besoin de bruit pour exister. Elle a besoin de conscience, de responsabilité et d’engagement.

Jérôme Testan

Tête de liste – Forces Possessionnaises