Municipales à Salazie : Sidoleine Papaya défend son bilan et mise sur le travail de terrain

À quelques jours seulement du scrutin municipal, Sidoleine Papaya, maire sortante de Salazie, sillonne les routes du cirque pour défendre son bilan et son projet. Entre porte-à-porte, réunions publiques et meetings, la candidate met en avant son travail sur le terrain et un programme centré sur la proximité, la solidarité et l'eau (Photos sly/www.imazpress.com)

Dans la salle, les militants et soutiens prennent place. À l'occasion de réunions de quartiers, chez les familles et lors de meetings publics, Sidoleine Papaya échange avec la population salazienne. Satisfaite de son bilan et déterminée, la maire sortante assume une campagne résolument tournée vers la proximité.

"La victoire se gagne sur le terrain", glisse-t-elle. Elle sait aussi compter sur le comité de soutien à sa candidature. Regardez.

Depuis maintenant trois mois, la candidate aux municipales à Salazie et son équipe ont frappé à la porte de près de 95% des foyers du cirque. Une démarche revendiquée comme une marque de fabrique. "J’ai toujours été une femme de proximité, dans ma vie personnelle, familiale et professionnelle. Malgré mes responsabilités de maire, je tenais à faire mon porte-à-porte", affirme-t-elle.

Dans cette commune aux quartiers parfois isolés et éloignés les uns des autres, l’exercice relève presque du défi logistique. "Malgré les distances, j’ai pu faire fonctionner la mairie et rester aux côtés de la population, dans les événements éprouvants comme dans les moments joyeux".

- Un bilan court mais satisfaisant -

En place pour une mandature écourtée à deux ans, succédant à Stéphane Fouassin devenu sénateur, Sidoine Papaye défend un bilan qu’elle estime "positif malgré la courte durée". "On a pu finaliser des chantiers et initier de nouvelles actions. Ça prouve qu’il y a de l’expérience. La connaissance du territoire, on l'a".

Elle évoque le travail mené, avec les habitants, les élus, les personnels municipaux, les associations et les acteurs économiques pour l'élaboration d'un projet de territoire. "En concertation avec tous ces gens, nous avons organisé des réunions, des ateliers… Ces retours nous ont servi de base pour proposer un projet de mandature clair, avec des projets réalistes et réalisables", assure Sidoleine Papaya.

- L'eau : une priorité -

Au cœur de son programme, un dossier domine : l’eau. À Salazie, la question n’est pas nouvelle, mais elle s’est accentuée avec les épisodes de sécheresse connus ses dernières années."Le sujet, ce n’est pas de savoir ce qu'on va faire, puisqu'on est déjà en train de faire des choses", martèle la maire.

La maire sortante rappelle qu’une enveloppe de 23 millions d’euros a été actée avec le Département dans le cadre du projet d'irrigation.

L’objectif : séparer les réseaux en créant deux canalisations distinctes, l’une pour l’agriculture, l’autre pour les usagers. "Aujourd’hui, c’est la même canalisation. On veut soulager la distribution et sécuriser l’alimentation en eau potable", insiste la candidate.

"J'aurais aimé pouvoir faire des travaux plus vite mais la réalité administrative nous rattrape". Des travaux sont donc prévus pour 2028.

Autre mesure emblématique : la distribution de récupérateurs d’eau de pluie. Présenté comme un pilier d’un "plan d’autonomie hydraulique", le dispositif vise à équiper l’ensemble des foyers du cirque sur trois ans.

"Après la sécheresse de 2024, on m’a demandé : comment on fait ? Il a fallu six mois pour monter le dossier, trouver les subventions et sécuriser le projet", elle précise. Gratuit pour les particuliers, et avec une participation de 20 % pour les entreprises, le dispositif a toutefois été suspendu.

"En juillet 2025, on m’a accusée d’utiliser cett emesure pour "acheter des voix". J’ai préféré tout stopper. Mais ma volonté, c’est de trouver des solutions concrètes pour la population alors je m'engage à reprendre le travail là où je l'ai laissé une fois que j'aurai été réélue".

- Un volet social affirmé. -

Au-delà de l’eau, le programme s’articule autour d’un volet social affirmé. La candidate promet la création rapide d’une salle de veillée, équipement attendu par de nombreuses familles. Elle souhaite également mettre en place le portage de repas pour les seniors afin de favoriser le maintien à domicile, porter un projet de résidence adaptée aux personnes âgées et installer un Conseil consultatif des seniors.

Pour les jeunes, l’accent est mis sur l’insertion professionnelle. Sidoine Papaye évoque une convention avec France Travail et la mise en place d’un plan d’action spécifique. "On a des solutions, on s’est concertés avec les acteurs. Il reste à tout mettre en place et à apporter des actions concrètes". Elle souhaite également mettre en place un Conseil municipal des jeunes, aménager des aires de loisirs et rénover les équipements sportifs de la commune.

Entre continuité des dossiers engagés sur sa mandature et nouvelles propositions, Sidoleine Papaya est confiante. "Le sens du travail et du devoir, c’est grâce à ça qu’on obtient des résultats", elle conclut. À quelques jours du vote, la candidate poursuit son porte-à-porte, déterminée à convaincre "jusqu’au bout". "Vivement le 15 mars, pour reprendre, tranquillement, le travail déjà entamé", souffle-t-elle, déjà tournée vers la suite.

vg / www.imazpress.com / [email protected]