Une lettre ouverte aux citoyens de Saint-Paul

Nous avons assisté récemment à un grand moment d'autosatisfaction lors du débat consacré aux municipales 2026 à Saint-Paul. Quatre candidats réunis sur un plateau pour nous dire qui ils sont et ce qu'ils projettent — c'est peu, et c'est le signe d'une démocratie locale trop cadenassée par les appareils politiques (Photo : rb/www.imazpress.com)

On y a évoqué pêle-mêle la propreté, l'insécurité, la souffrance des familles des Hauts, la vie chère, les inégalités territoriales. Chacun nous a garanti sa sincérité et livré quelques recettes.

Mais au bout du compte, que nous propose-t-on vraiment ? Des visages familiers — élus sortants, anciens responsables de partis — qui connaissent les rouages et maîtrisent les codes.

Soit. Mais ils ne nous ont pas présenté de bilan qui justifie qu'on leur renouvelle notre confiance, ni de trajectoire claire qui nous donne envie de croire qu'ils feront demain ce qu'ils n'ont pas réussi hier.

Des pans entiers ont été esquivés : le logement pour les familles, les jeunes, les personnes âgées ; l'emploi et le développement économique des territoires saint-paulois ; la mobilité, réduite à un projet de téléphérique sorti du chapeau sans vision d'ensemble. La plantation d'arbres semble être la principale ambition en matière de renouvellement urbain — quand on connaît les enjeux d'aménagement, c'est bien peu.

Le 15 et le 22 mars, il faudra voter.

C'est important. Mais votons pour un programme précis, chiffré, sincère — pas pour de vagues promesses.

Notre proposition : la vigilance citoyenne

Nous sommes un groupe de citoyennes et citoyens saint-paulois de tous horizons, qui refusons de choisir entre la résignation et la démagogie. Trop éloignés des appareils politiques, nous ne voulons pas non plus nous lancer dans une bataille électorale. Mais nous refusons que la démocratie locale se réduise à un vote tous les six ans suivi de six années de silence.

Nous proposons une autre voie : celle d'une vigilance citoyenne organisée.

Notre projet est simple : créer un espace citoyen indépendant qui, pendant toute la campagne et tout le mandat à venir, exercera une fonction de veille, d'analyse et d'interpellation. Nous ne sommes candidats à rien. Nous ne portons l'étiquette d'aucun parti. Nous ne recevons aucune subvention publique.

Pendant la campagne, nous analyserons les programmes, vérifierons la cohérence entre les promesses et les compétences réelles du maire, et organiserons des débats publics où les habitants pourront poser directement leurs questions.

Après l'élection, nous suivrons pas à pas la mise en œuvre du programme du maire élu. Nous publierons tous les six mois une comparaison entre ce qui a été promis et ce qui a été fait, ainsi qu'un rapport citoyen annuel. Chaque année, une réunion publique de bilan permettra aux citoyens d'interpeller leurs élus.

Cette démarche ne remplace pas l'action politique et n'est pas une démarche d'opposition. Elle vient combler un vide : celui du contrôle démocratique continu. Un maire qui sait qu'il sera évalué publiquement, sur des critères précis, gouverne différemment. Des citoyens informés et organisés peuvent peser réellement sur les décisions.

Rejoignez-nous

Cette tribune s'adresse à tous les Saint-Paulois qui estiment que nous méritons mieux. Que vous votiez à gauche ou à droite, que vous soyez membres d'un parti ou farouchement indépendants, que vous viviez dans les Bas ou dans les Hauts — vous avez votre place dans cette démarche. Saint-Paul mérite mieux que la résignation. Saint-Paul mérite une démocratie vivante, exigeante, éclairée. Ensemble, nous pouvons la construire.

Groupe citoyen "Aster a nou Sinpol" Pour une vigilance citoyenne à Saint-Paul

Rejoignez-nous : [email protected]

Joël Personné