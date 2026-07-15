Une motion adoptée à l'unanimité pour défendre notre agriculture. Une vive inquiétude face à la liquidation de SOLIHA Réunion.

À l'occasion de la Commission permanente du mercredi 15 juillet, notre groupe Une Ambition pour le Département a présenté une motion visant à adapter la réforme du statut de conjoint collaborateur agricole aux réalités des exploitations agricoles réunionnaises. Adoptée à l'unanimité, cette motion montre qu'il est possible de concilier progrès social et prise en compte des spécificités de notre territoire. (Photo d'illustration : imazpress.com)

Nous soutenons pleinement cette réforme, qui constitue une avancée importante pour la reconnaissance des conjointes collaboratrices et le renforcement de leurs droits. En revanche, nous refusons qu'une application uniforme fragilise les exploitations familiales réunionnaises.

Nous avons ainsi demandé la réalisation d'une étude d'impact spécifique à La Réunion, l'ouverture d'une concertation avec les acteurs agricoles et la mise en place de mesures d'accompagnement adaptées. Pour notre groupe, renforcer les droits des femmes et préserver notre agriculture sont deux objectifs indissociables.

Au cours des échanges, le Président du Département a indiqué rejoindre pleinement la volonté portée par notre groupe et les demandes formulées dans cette motion. Il a proposé que cette étude d'impact soit portée par la collectivité départementale, considérant que le monde agricole relève de notre compétence.

Lors de cette même Commission permanente, nous avons également exprimé notre vive inquiétude après la liquidation judiciaire de SOLIHA Réunion, prononcée le 13 juillet dernier.

Depuis des décennies, cette association accompagne les Réunionnaises et les Réunionnais dans leurs projets d'amélioration de l'habitat, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les ménages les plus fragiles.

Les conséquences de cette liquidation sont considérables pour les familles, les entreprises intervenant sur les chantiers et les 18 salariés de l'association. Les difficultés de SOLIHA étaient connues et, malgré les alertes répétées, aucune réponse suffisamment anticipée n'a permis d'éviter cette situation.

Nous demandons désormais davantage de réactivité et de moyens pour traiter les travaux d'urgence liés à la sécurité des personnes et à l'habitat insalubre. Nous appelons également à une vigilance particulière sur le suivi des dossiers, la reprise rapide des chantiers et l'accompagnement des salariés. Enfin, nous demandons à l'État de prendre pleinement ses responsabilités afin d'assurer la continuité des dispositifs et le suivi des dossiers au bénéfice des Réunionnaises et des Réunionnais.

Monique Orphé

Conseillère Départementale

Pour le Groupe « Une Ambition pour le Département »