Une première dans l’histoire de la psychiatrie Réunionnaise, une femme nommée à sa tête !

Pour la première fois dans l'histoire de la psychiatrie réunionnaise, après environ deux cent cinquante ans d'existence, dont plus de deux siècles sous la falaise de Saint-Paul (berceau de la psychiatrie), que l'Établissement Public en Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) situé à Cambaie et Bras Fusil depuis juin 2005, se voit disposer à sa tête une femme

Succédant ainsi l'intérim d'une autre femme en la personne de Mme Aurélie Rama nommée par l'Agence Régionale de Santé de la Réunion, à la suite du départ du Directeur Général Laurent Bien, il y a 7 mois à Wallis-et -Futuna.



C’est ainsi que l'EPSMR et le Centre Hospitalier Ouest Réunion CHOR (délocalisé à Cambaie en mars 2019, il y a 5 ans) voient arriver Mme Nathalie Robin-Sanchez à la commande de ces deux établissements.

Une nomination que l'Établissement de Santé Mentale de la Réunion peut accueillir particulièrement avec satisfaction et fierté puisque fort d'une expérience et connaissance en milieu de la psychiatrie, elle pourra conduire les projets en cours et construire des nouveaux, surtout dans les secteurs de l'enfance, des adolescents de la pédopsychiatrie et de l'ambulatoire.

En effet, à partir de la lecture des écrits de la Fédération Hospitalière de France que je me suis nourri pour écrire cet article.



Véritablement, Mme Nathalie Robin-Sanchez a le reflet d'un parcours professionnel riche et varié. Puisqu’elle a exercé diverses responsabilités managériales au sein de l’hospitalisation publique, en Centre Hospitalier comme en CHU, notamment au CHU de Nantes de 2004 à 2013.



Elle a par ailleurs mis son expertise et son expérience en management et gestion des ressources humaines au service de missions transversales d’enseignement et de recherche, en particulier comme directrice des programmes à l’EHESP, de 2013 à 2017.

Puis, elle a été nommée Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé de Blain (Loire-Atlantique), Centre Hospitalier qui prendra le nom d’EPSYLAN. Un Établissement de Santé Mentale s’inscrivant dit-on dans une démarche, répondant aux besoins de soins psychiatriques d’enfants, adultes et personnes âgées sur le territoire étendu du Nord de la Loire-Atlantique, avec des prises en charge en filières intersectorielles et spécifiques.

Et, en novembre 2020, nommée Directrice de la clinique Jules Verne à Nantes, groupement mutualiste du Grand Ouest avant de rejoindre la Direction commune de l’EPSMR et du CHOR cette semaine.

- Un champ de la santé mentale innové, soutenu, défendu et valorisé -

C'est donc, en jouissant d'une expérience variée et d'une parfaite connaissance du milieu psychiatrique que la nouvelle Directrice Générale Mme Nathalie Robin-Sanchez prend actuellement les rênes du CHOR et de l'EPSMR. Deux hôpitaux publics qui emploient un millier de personnel chacun. Mais surtout d’un budget et des instances propre à chaque établissement. Outre la Direction commune, il y a aussi des directions fonctionnelles partagées.

Autrement dit, il y existe une convention validée qui a été établie pour le respect de chaque culture et entité, avec un objectif essentiel "d’accélérer le développement d’une organisation médicale coordonnée sur l’ensemble du territoire dans un dynamisme de projets", répondant aux besoins de la population de manière générale.

Avec toute votre expertise Mme la Directrice Générale pour finir, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans votre prise de fonction. Nul doute que vous alliez poursuivre les projets en cours qui vous attendent et que vous impulseriez aussi de nouveaux projets, dont le renforcement de la psychiatrie en ambulatoire surtout pour les adolescents et d'une réelle politique de prévention sur tout le territoire.



Sé pou sa nou di ké Lopital St-Pol, sa sé nout' léritaz, nout' zalor avek nout' bann' zarboutan !

Jean Claude Comorassamy