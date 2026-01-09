Une présidente de Région (à nouveau) en service commandé des Barons du rhum*

Un amendement de suppression a donc cassé le projet de loi du Dr Fouassin qui tentait de protéger davantage la santé de la population grâce à une fiscalité plus équilibrée et progressive sur les spiritueux locaux, aujourd’hui très peu fiscalisés. Il émane du député de l’Eure, Philippe Brun, dont la déclaration est lunaire. Celui-ci, sans aucune connaissance de La Réunion, concède intervenir "à titre personnel" à la demande d’Huguette Bello, présidente de Région, seule personne nommée dans sa déclaration (Photo www.imazpress.com)

Un véritable kaloubadia, ce manger-cochons en missouk !

Une suite de contre-vérités qui démontre les procédés des lobbys alcooliers au mépris total de la santé publique. Il est important que la population réalise de quelle manière sa santé se trouve traitée et sacrifiée sur l’autel des intérêts économiques d’une poignée de nantis et des politiques sans vergogne qui œuvrent à leur service.

Les inégalités de santé dont sont victimes les Réunionnaises et les Réunionnais ne sont plus acceptables aujourd’hui, 80 années après la départementalisation.

Dr David Mété,

Président de la FRAR

* La dénomination "Barons du rhum" était commune à La Réunion au siècle dernier, comme celle de "barons de l’industrie"dans l’Hexagone (=gros industriels).



