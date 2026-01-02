Une priorité : éliminer la pauvreté réunionnaise

L’année 2025 s’achève, emportant avec elle le premier quart de siècle du 3e millénaire. Tout juste si on se rappelle de la peur générée par le passage à l’an 2000. Les uns remercient le bon dieu d’avoir exaucé leur prière. Les autres s’engagent dans un projet universel : les Objectifs du Millénaire pour le Développement 2000-2015. Voici un extrait de l’historique (un.org) (Photo : sly/www.imazpress.com)

"2000 – Sommet du Millénaire

D’un symbolisme incontournable et célébré partout dans le monde, l’avènement du troisième millénaire donna à l’ONU l’occasion de présenter une stratégie nouvelle adaptée aux réalités et aux besoins changeants du monde du XXIe siècle.

Annoncé en 1998, le Sommet du Millénaire fut accompagné par une campagne d’information internationale de deux ans. La campagne avait pour objectifs de consolider l’engagement de la communauté internationale et le renforcement des partenariats avec les gouvernements et la société civile pour bâtir un monde sans laissés-pour-compte. Elle a aussi permis de mettre en valeur le principe énoncé par le Secrétaire général dans son rapport pour le Millénaire [A/54/2000] selon lequel l’être humain doit être mis au centre de tous les programmes, pour aider, dans le monde entier, des hommes, des femmes et des enfants à vivre mieux.

Le Sommet du Millénaire, qui s’est tenu du 6 au 8 septembre 2000 au Siège de l’Organisation à New York, constitua le plus grand rassemblement de chefs d'État et de gouvernement de tous les temps. Il s’est conclu avec l’adoption par les 189 États Membres de la Déclaration du Millénaire, dans laquelle ont été énoncés les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)."

Le bilan de mi-parcours

En 2008, le SG de l’ONU, Ban Ki Moon fait le point : "L'élimination de l'extrême pauvreté demeure l'un des grands défis de notre temps et constitue l'une des principales préoccupations de la communauté internationale.[...] Les objectifs du Millénaire pour le développement sont assortis de cibles à atteindre dans des délais précis, de façon à mesurer les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté monétaire, la faim, la maladie, l'absence de logements adéquats et l'exclusion ­ tout en promouvant l'égalité des sexes, la santé, l'éducation et le respect de l'environnement.[...] Ces objectifs ambitieux mais réalisables indiquent la voie à suivre par la communauté internationale pour faire reculer l'extrême pauvreté d'ici à 2015 dans le cadre du programme global de l'ONU pour le développement".

Les OMDD 2015-2030.

Le bilan de la période 2000-2015 conduisent l’ONU à adopter les OMDD (Objectifs du Millénaire pour le Développement Durable : 2015-2030). Les 8 objectifs initiaux passent à 17.

Extrait : "17 objectifs pour transformer notre monde.

Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l’environnement."

Nous sommes en 2025

La date butoire est 2030. A coup de pétards, nous venons de clore un quart de siècle. Il nous reste 5 ans pour répondre à l’ambitieux projet qui a permis d’exorciser le passage au 3e millénaire. Je rappelle que l’objectif numéro 1 est "l’élimination de la pauvreté". Les débats obligatoires sur les orientations de la prochaine mandature municipale 2026-2032 devront comporter un diagnostic précis sur la pauvreté multiforme, des objectifs quantitatifs, un calendrier contraignant et un système d’évaluation publique.

L’Assemblée générale de l’ONU vient de voter son budget de fonctionnement pour 2026 : 3,4 milliards dollars. Nos 24 municipalités et les 2 assemblées dépensent entre 4,5 et 5 milliards d’euros par an (près de 30 milliards sur le mandat). Un accord entre les 24 maires et 2 présidents devrait pouvoir éliminer la pauvreté réunionnaise, en 5 ans. La campagne électorale est un formidable moment pour formuler des propositions concrètes.

Ary Yee Chong Tchi Kan, membre de Solidarité Dionysienne.