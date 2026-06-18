Une veillée pour la Paix

Il reste quelques heures avant la signature du protocole d’entente entre les USA et l’Iran. Ce sera, en Suisse, à Genève, vendredi 19 juin. Croisons les doigts car une manœuvre de dernière minute peut encore tout faire capoter. Si la signature a lieu, elle ouvrira une période de 60 jours pour finaliser un Traité de Paix au Moyen Orient. Il est donc permis de considérer qu’il y aura un cessez-le-feu, l’ouverture du détroit etc (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L’Histoire retiendra le rôle essentiel du Pakistan et de la Chine, 2 pays membres de l’OCS (Organisation de Coopération Shanghaï). Trump a prévu une signature électronique, en direct. En s’engageant ainsi, le président américain flatte son électorat, mais il souligne son rôle majeur dans le déclenchement de la guerre et donc, sa défaite. Il a bombardé l’Iran, le 28 février 2026; il a fait assassiner ses dirigeants.

On retiendra surtout la déclaration de Xi Jinping qui a identifié Trump comme le responsable de tout ce désordre. Voici l’extrait d’une vidéo, diffusée par la partie chinoise, où on voit le Président Chinois apostrophant son invité, le 14 mai 2026.

"C’est la dernière fois que je te présente ce plan. Si tu n’acceptes pas ce plan, la suite c’est toi qui l’aura voulu. Comme tu me connais toujours, la Chine ne veut pas d’escalade. La Chine plaide pour la Paix; ça fait des mois que tu menaces mon allié; tu ne te soucis même pas de ton propre peuple. Quoique tu fasses, tu n’auras aucun centime de l’uranium de l’Iran. Ça restera pour l’Iran et ils feront de ça, ce qu’ils veulent.

Laisse moi te rappeler aussi que le détroit d’Ormuz est une priorité de l’Iran. Et personne n’a le droit de donner les ordres à qui que ce soit. Tout s’obtient par la négociation."

Quand Trump aura apposé sa signature, la Chine sera la seule superpuissance qui œuvre pour la Paix. Elle pourra avancer vers une initiative pour la sécurité universelle et la paix mondiale.

Ary Yee Chong Tchi Kan