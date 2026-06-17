À la une de ce jeudi : procès de Didier Robert, accord entre États-Unis et Iran, prison de Domenjod, Natty Dread, Trophées trajectoires agri et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 18 juin 2026 : - Affaire des loyers payés par la Région : jour de jugement pour Didier Robert, le parquet a requis 6 mois ferme sous bracelet électronique - Les présidents américain et iranien signent à distance le protocole d'accord - Saint-Denis : plusieurs personnes interpellées après des jets de colis aux abords de la prison de Domenjod - Natty Dread en concert à Saint-Denis : le reggae péi à l'honneur pour Kabar La Kour - Trophées Trajectoires Agri : une première édition pour récompenser des exploitants réunionnais engagés - La pa Météo France i di, sé zot i di - jeudi ensoleillé sur le littoral sud et ouest (Photo www.imazpress.com)

Jour de jugement ce jeudi 18 juin 2026 pour Didier Robert. La Cour d'appel va rendre son arrêt dans l'affaire des loyers supposés payés indûment par le Conseil régional à l'ancien président de Région. Le total des sommes versées s'élève à 134.000 euros. Le jeudi 23 avril, le parquet général avait requis contre l'ex élu un an de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, 150.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.

Les présidents américain et iranien ont chacun signé à distance mercredi soir le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à diluer son uranium enrichi dans le cadre de futures négociations, en échange de la levée des sanctions de Washington.

Ce mercredi 17 juin 2026, une opération de lutte contre les jets de colis s'est déroulée aux abords du centre pénitentiaire de Domenjod à Saint-Denis. Depuis les airs, le drone assurait une surveillance discrète du secteur et a permis de repérer ceux tentant de lancer des colis à l'intérieur de la prison. Plusieurs personnes ont été interpellées (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Figure incontournable du reggae réunionnais, Natty Dread se produira le samedi 27 juin 2026 à Château Morange, à Saint-Denis, dans le cadre des soirées en plein air Kabar La Kour

Le Groupement des agriculteurs biologiques de La Réunion (GAB), le Crédit Agricole La réunion-Mayotte et 3A Conseil lanceront le 23 juin 2026, à Trois-Bassins, la première édition des Trophées Trajectoires Agri. Un événement qui vise à mettre à l'honneur des agriculteurs engagés dans la transition agroécologique et l'adaptation au changement climatique.

Pour ce jeudi 18 juin 2026, le réveil se fait sous un beau ciel dégagé. Au fil de la matinée, les nuages commencent à arroser les hauts du nord et le littoral du sud et de l'ouest garde un bel ensoleillement toute la journée. Côté thermomètre, une petite baisse se fait sentir la fraîcheur hivernale continue son installation.