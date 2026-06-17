Qualité de vie au travail : à La Réunion, les managers face à des défis de plus en plus complexes

À l'occasion de la Semaine de la qualité de vie et des conditions de travail (SQVCT), l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail (Aract) Réunion a réuni ce mercredi 17 juin 2026, à Saint-Paul, managers, employeurs, salariés et partenaires institutionnels autour d'une thématique centrale : "Manager, c'est tout un travail". Une journée d'échanges consacrée aux réalités d'un métier en pleine mutation. (Photo DR)

Le management était au cœur des débats ce mercredi à Saint-Paul. Organisée dans le cadre de la SQVCT 2026, la rencontre portée par l'Aract Réunion a permis de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les managers, particulièrement dans un territoire où près de 78 % des entreprises comptent moins de dix salariés.

"Le management ne repose pas uniquement sur des qualités personnelles ou sur l'engagement individuel. Il doit être pensé, organisé et soutenu", a souligné Corinne Dubois, directrice régionale de l'Aract Réunion. "La question n'est pas seulement de savoir comment avoir de bons managers, mais comment permettre aux managers d'exercer durablement leur mission".

- Des difficultés variées rencontrées par les managers -

Les échanges se sont appuyés sur les résultats d'un sondage national réalisé dans le cadre de la SQVCT. L'enquête montre que les managers jonglent quotidiennement entre de nombreuses missions : coordination des équipes, gestion administrative, accompagnement des collaborateurs, gestion des imprévus ou encore prévention des risques. Chaque tâche ne représente en moyenne que 13 % de leur temps de travail, illustrant un quotidien particulièrement fragmenté.

Parmi les principales difficultés identifiées figurent le manque de temps, les contraintes budgétaires, les urgences opérationnelles et la difficulté à préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Malgré cela, 95 % des managers interrogés estiment contribuer directement à la performance de leur organisation.

- Les indemnités liées aux problématiques de santé mentale ont augmenté de 45 % entre 2019 et 2024 -

La question des risques psychosociaux a également occupé une place importante dans les discussions. Les participants ont rappelé que les managers jouent un rôle essentiel dans la prévention, sans pour autant pouvoir porter seuls cette responsabilité. Selon les données présentées, les indemnités liées aux arrêts et aux problématiques de santé mentale ont augmenté de 45 % entre 2019 et 2024.

Pour l'Aract Réunion, soutenir les managers constitue aujourd'hui un enjeu majeur. "Derrière chaque organisation performante, il y a des femmes et des hommes qui font vivre le travail au quotidien. Donner aux managers les moyens d'agir, c'est investir dans la santé des salariés, la qualité du dialogue et la réussite des transformations à venir", a conclu Corinne Dubois.

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