À retenir ce soir : homme agressé, Air Austral, T-Rex invendable, drogue dans les ministères et budget maîtrisé au Département

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 17 juin 2026 : - Saint-André : un homme blessé à la tête par des coups de couperet - Air Austral : un avion fait demi-tour en raison du mouvement social à l’aéroport de Dzaoudzi à Mayotte - Échec pour la vente aux enchères du premier sac en cuir provenant de cellules de T-Rex - Stupéfiants : Sébastien Lecornu demande à ses ministres de procéder à des dépistages dans les cabinets ministériels - Séance plénière du Département : la collectivité défend une gestion "maîtrisée" de son budget 2025

Un homme d'une cinquantaine d'années a été frappé à la tête par au moins deux coups de couperet lors d'une altercation dans le quartier de Cambuston à Saint-André. Les faits se sont produits en fin d'après-midi ce mardi 16 juin 2026. L'homme a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital avant de regagner son domicile. Selon nos informations, l'auteur présumé n'a pas encore été interpellé mais,i il a été identifié par la police. Les circonstances de l'agression ne sont pas encore clairement déterminées à ce stade

Air Austral informe que le vol UU272 reliant La Réunion à Mayotte ce mercredi 17 juin 2026 n’a pas été en mesure d’atterrir à l’aéroport de Mayotte-Marcel Henry. "Alors que l’appareil était en phase d’approche vers Mayotte, la compagnie a été contrainte de prendre la décision de retourner vers La Réunion, l’ouverture de l’aéroport ayant été refusée en raison du mouvement social actuellement en cours sur la plateforme aéroportuaire mahoraise" indique la compagnie aérienne dans une communiqué publié mercredi matin.

Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex n'a pas pu être vendu lors d'enchères organisées jeudi à Paris, car le prix proposé était bien inférieur à l'estimation, a-t-on appris auprès de l'hôtel Drouot, où la vente avait lieu.

Sébastien Lecornu a ordonné à ses ministres de procéder à des dépistages inopinés de leurs collaborateurs pour déceler une éventuelle consommation de stupéfiants au sein de l'Etat, selon une circulaire citée par Politico mercredi, que l'AFP a pu consulter

Réuni en séance plénière ce mercredi 17 juin 2026, le conseil départemental a adopté son compte financier unique ainsi que son compte administratif 2025. Face aux inquiétudes exprimées par l'opposition sur la situation financière de la collectivité, le président, Cyrille Melchior, a assuré que les équilibres budgétaires restaient sous contrôle malgré un contexte social et financier tendu.