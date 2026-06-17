Séance plénière du Département : la collectivité défend une gestion "maîtrisée" de son budget 2025

Réuni en séance plénière ce mercredi 17 juin 2026, le conseil départemental a adopté son compte financier unique ainsi que son compte administratif 2025. Face aux inquiétudes exprimées par l'opposition sur la situation financière de la collectivité, le président, Cyrille Melchior, a assuré que les équilibres budgétaires restaient sous contrôle malgré un contexte social et financier tendu. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le Département de La Réunion continue de faire face à une forte pression sociale tout en maintenant ses équilibres financiers. C'est le message qu'a souhaité faire passer son président, Cyrille Melchior, à l'issue de la séance plénière consacrée notamment à l'examen du compte financier unique et du compte administratif 2025.

"Quand vous êtes à la tête d'un département, les jours sont difficiles", a reconnu le président de la collectivité. "Nous avons une pression sociale, une pression sociétale, avec des besoins exprimés par les populations les plus fragiles : les jeunes, les personnes âgées ou encore les personnes en situation de handicap".

Selon lui, les difficultés rencontrées par les départements s'expliquent notamment par une hausse des dépenses plus rapide que celle des recettes. "Les moyens ne suivent pas parce que les dispositifs mis en place par l'État ne sont pas suffisants", estime-t-il. Écoutez.

- "Aucun indicateur n'est dans le rouge" -

Malgré ce contexte, Cyrille Melchior affirme que la situation financière du Département reste saine. "Même si nous sommes un département fiscalement pauvre et que nous avons beaucoup de demandes et de sujets à traiter, notre équilibre budgétaire est assuré et maîtrisé", a-t-il déclaré.

Le président a notamment comparé la situation réunionnaise à celle d'autres collectivités confrontées à des difficultés plus importantes. "Il y a des départements comme la Gironde qui affichent un déficit de 100 millions d'euros. Ce n'est pas le cas du Département de La Réunion", a-t-il souligné.

Pour l'exécutif départemental, la gestion d'un budget de près de 1,4 milliard d'euros nécessite un suivi constant. "Un budget doit être piloté (...) Il faut veiller à ce que les attentes de la population soient prises en compte, sans mettre en difficulté les finances de la collectivité", a expliqué Cyrille Melchior.

Et de conclure : "Il n'y a pas un seul indicateur budgétaire du Département de La Réunion qui soit dans le rouge. C'est un vrai défi que nous avons relevé avec maîtrise, clairvoyance et détermination".

- Une dernière séance plénière pour Aurélien Centon -

Le jeudi 11 juin dernier, sur ses réseaux sociaux, Aurélien Centon confirmait sa démission de son poste de conseiller départemental. Ses fonctions ont pris fin ce mercredi. Cette décision a été prise suite à sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour des faits supposés de harcèlement moral contre une jeune femme avec qui il a eu une relation intime et un enfant.

À l'occasion de sa dernière séance plénière, il a souhaité présenter une dernière motion. Celle-ci demande une pérénisation des aides d'accompagnement des familles dans le cas du rapatriement d'une dépouille.

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