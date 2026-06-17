Mondial-2026 : Ronaldo entre en piste après les débuts record de Messi et Mbappé

Le bal des stars se poursuit au Mondial-2026: après les premières record de Lionel Messi et Kylian Mbappé, c'est au tour de Cristiano Ronaldo de faire ses débuts dans cette Coupe du monde mercredi, à la poursuite du seul trophée qui manque à son immense palmarès.

Face à la RD Congo (19h00), "CR7" va rejoindre Messi au nombre record de six Coupes du monde disputées mais restera encore loin du nouvel exploit de la "Pulga", devenu mardi le co-meilleur buteur de l'histoire de la compétition (16 buts) grâce à un triplé contre l'Algérie (3-0) à Kansas City.

Avec 14 réalisations en trois participations au Mondial, dont un doublé lors de l'entrée en matière réussie des Bleus face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé est en embuscade après avoir au passage effacé le record du nombre de buts en équipe de France d'Olivier Giroud.

• Au tour de "CR7" et Kane

Au delà du record de participation à une phase finale, l'essentiel pour Cristiano Ronaldo sera, comme l'ont brillamment fait la France et l'Argentine, de réussir ses débuts dans cette Coupe du monde, face à une République démocratique du Congo de retour dans la compétition après un demi-siècle d'absence.

Au crépuscule de son immense carrière, la superstar abat sa dernière carte pour tenter de soulever le seul trophée qui lui manque et rejoindre au palmarès son rival de toujours, Lionel Messi, titré avec l'Albiceleste en 2022.

A 41 ans, l'homme aux cinq Ballons d'or n'est plus le joueur flamboyant et efficace qu'il a été, mais il jouit toujours d'un statut de quasi intouchable dans une sélection qui s'est étoffée ces dernières années, avec notamment un milieu de terrain Vitinha/Joao Neves/Bruno Fernandes à faire pâlir toutes les grandes nations.

Soulier d'or européen avec 61 buts inscrit cette saison, Harry Kane sera aussi attendu d'entrée avec l'Angleterre, qui affronte la Croatie de Luka Modric dans l'une des plus belles affiches du premier tour (22h00).

Une rencontre qui rappelle de mauvais souvenirs aux Three Lions, puisque c'est face aux Croates qu'ils avaient été éliminés en demi-finale du Mondial-2018 en Russie, lors de leur dernier affrontement dans un grand tournoi.

• Messi, le plus grand ?

Est-il définitivement le plus grand? Mardi face à l'Algérie, le capitaine argentin a en tout cas inscrit son nom un peu plus haut encore au panthéon de son sport, avec deux records époustouflants.

En débutant le match, Messi est d'une part devenu le premier footballeur à jouer six Coupes du monde, puisqu'il n'en a raté aucune depuis le Mondial allemand de 2006, une époque où les stars du ballon rond s'appelaient Zinédine Zidane, Ronaldo, Ronaldinho...

Et en se chargeant seul d'inscrire les trois buts de la victoire de l'Albiceleste, il a rejoint l'Allemand Miroslav Klose à la première place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire presque centenaire de la Coupe du monde, avec 16 buts.

Et le prodige argentin, qui conduit les tenants du titre dans leur rêve d'un doublé inédit depuis 1962 et le Brésil de Pelé et Garrincha, pourrait bien améliorer encore ce record pour en devenir seul détenteur, avec une prochaine rencontre contre la Jordanie le 22 juin.

• Les Bleus au rendez-vous, Mbappé efface Giroud

Au MetLife Stadium, à l'ouest de New York, les Bleus ont idéalement lancé leur quête d'une troisième étoile dans un match qui avait tout du piège, 24 ans après la défaite française contre les Lions de la Téranga en ouverture du Mondial-2002.

Face aux Sénégalais, vainqueurs de la dernière CAN mais dépossédés de leur titre sur tapis vert au profit du Maroc, l'équipe de Didier Deschamps a vécu une première période compliquée. Mais la seconde fut d'un tout autre acabit.

Mbappé a retrouvé son efficacité en s'offrant le record de buts en équipe de France d'Olivier Giroud grâce à ses 57e et 58e réalisations, à chaque fois après un très bon travail de Michael Olise.

"Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire", a réagi le capitaine des Bleus.

Bradley Barcola, qui avait remplacé un décevant Ousmane Dembélé, a également participé à la victoire inaugurale des Français, quelques minutes après son entrée en jeu (82e). Dans l'autre rencontre du groupe I, la Norvège a facilement dominé un Irak vaillant mais limité (4-1), grâce notamment à un doublé d'Erling Haaland.

AFP