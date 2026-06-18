Saint-Denis : plusieurs personnes interpellées après des jets de colis aux abords de la prison de Domenjod

Ce mercredi 17 juin 2026, une opération de lutte contre les jets de colis s'est déroulée aux abords du centre pénitentiaire de Domenjod à Saint-Denis. Depuis les airs, le drone assurait une surveillance discrète du secteur et a permis de repérer ceux tentant de lancer des colis à l'intérieur de la prison. Plusieurs personnes ont été interpellées (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette opération a mobilisé les effectifs de la brigade des moyens aériens, de la brigade anti-criminalité territoriale, du Groupe de sécurité et de proximité ainsi que de la brigade motorisée, soit 17 fonctionnaires.

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