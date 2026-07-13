Une zone franche renforcée et pour tous dans l’Est

La mise en place de la nouvelle zone franche qui permet à certaines entreprises de l’Est de bénéficier d’abattements fiscaux majorés, représente une avancée pour notre territoire (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette mesure demeure cependant insuffisante car les commerces et les professions libérales en sont exclus. On ne peut pas relancer l’activité économique de la CIREST, territoire le plus pauvre de La Réunion, en laissant sur le bord du chemin nos commerçants et nos professions libérales qui ont eux aussi souffert du passage du cyclone Garance.

Si nous voulons faire du territoire de la CIREST un espace de développement économique, mais aussi un lieu de vie attractif pour de nouvelles populations, nous devons élargir la zone franche aux commerçants et aux professions libérales.

Aussi, après l’annonce en grande pompe par le duo Bédier–Selly de la mise en place de cette nouvelle zone franche dans l’Est, de nombreux professionnels qui pensaient être concernés, déchantent.

Des voix s’élèvent d’ailleurs parmi les représentants du monde économique pour demander la mise en place de mesures correctives indispensables. Je partage pleinement leur position.

En tant qu’élu de l’Est et ancien président de la CIREST, à l’origine de la création de la plus grande zone franche urbaine de France, en vigueur jusqu’en 2019, j’en appelle à l’unité des décideurs locaux sur ce sujet vital pour les entreprises de notre territoire.

La proposition initiale de Monsieur Selly, qui semble aujourd’hui avoir été oubliée, à savoir la création d’une zone franche totale dans l’Est doit devenir notre revendication commune.

Une zone franche totale, car elle doit concerner toutes les activités, en particulier les commerces de proximité et les professions libérales.

Une zone franche totale car elle doit également prévoir un renforcement de l’exonération des charges sociales patronales, aujourd’hui non prise en compte. Beaucoup de très petites entreprises de l’Est en difficulté se sentent peu concernées par les mesures fiscales prévues, car elles ne sont même pas imposables. Le seul moyen de les soutenir est d’obtenir une exonération renforcée des charges sociales patronales.

Seule la mise en place d’une zone franche renforcée, assortie d’une exonération majorée des charges sociales patronales et élargie à l’ensemble des secteurs d’activité, permettra de stimuler durablement le développement économique de la CIREST.

Unissons nos forces pour l’obtenir.

Jean‑Marie Virapoullé

Vice-président du Département

Conseiller municipal et communautaire