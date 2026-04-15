Urcoopa : validation de la convocation d’une assemblée générale le 4 mai

Le conseil d’administration de l’Urcoopa, réuni ce jour, a décidé à la majorité de convoquer une assemblée générale. Cette assemblée se tiendra le lundi 4 mai 2026 à 10h, au siège de l’Urcoopa, à Cambaie (Saint-Paul) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Elle sera appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Révocation du mandat d’administrateur de TERRACOOP

• Nomination de PROVAL en qualité de nouvel administrateur

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Le conseil d’administration d’Urcoopa réaffirme, à travers cette démarche, sa volonté de garantir une gouvernance claire, stable et conforme aux intérêts de l’ensemble des éleveurs Réunionnais.