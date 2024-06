Vents forts : les agriculteurs demandent qu’un comité d’expertise soit réuni

Suite aux épisodes de vents violents qui ont touché une grande partie des hauts de l’île ces deux derniers jours, le président de la FDSEA, Sarnon Stéphane, et le secrétaire général de la chambre d’agriculture, Fontaine Olivier, sont déjà sur le terrain pour constater les nombreux dégâts occasionnés chez les agriculteurs aussi bien au niveau des structures (bâches de serres arrachées, paillage plastiques arrachés, ...) qu’au niveau de la production en elle-même (fruits et légumes divers, horticulture, plantations de banane couchées,...). (Photo photo RB/www.imazpress.com)

La FDSEA et les JA demandent donc qu’un comité d’expertise soit réuni au plus vite pour estimer les dégâts et déclencher la reconnaissance en calamité agricole.

Un courrier commun a également été transmis à l’Etat pour demander de mobiliser les équipes pour que cette reconnaissance puisse arriver le plus vite possible.