Violence dans les établissements : inacceptable !

Une enseignante a été agressée hier en plein cours au Collège Paul Hermann. Nous apportons tout notre soutien à cette collègue et à l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement. Ces faits sont intolérables et illustrent la dégradation du "climat scolaire" dans bon nombre d'établissements (Photo : www.imazpress.com)

Ces actes ne peuvent être ni banalisés ni instrumentalisés. Ils posent une question essentielle : celle des conditions d'exercice du métier d'enseignant et du climat scolaire, dans un contexte de dégradation continue des moyens humains et éducatifs.

Si nous souhaitons que l'Ecole puisse faire face, il faut, de toute urgence, abandonner les politiques de suppressions de postes qui obèrent toute possibilité d'amélioration de la situation. Il faut plus d'enseignant(e)s, de CPE, d'AED, d'AESH, de Psychologues de l'Education Nationale, d'Infirmières et d'Infirmiers, d'Assistant(e)s Sociales et Sociaux afin de prendre en charge toutes les difficultés auxquelles l'Ecole est confrontée.

Déployer une Equipe Mobile de Sécurité est une réponse à court-terme mais tant que notre ministère ne voudra pas, sous prétexte d'économies et de baisse démographique, investir suffisamment dans l'Education aucune amélioration n'est envisageable.

Le Secrétariat Académique du SNES-FSU Réunion