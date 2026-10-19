Violences à La Réunion : appel au calme, au dialogue et à la responsabilité

Les violences survenues dans plusieurs communes de La Réunion, notamment à Saint-Denis, au Port, à Saint-Benoît, à Saint-Paul et à Saint-Pierre, sont inacceptables et doivent être condamnées avec la plus grande fermeté (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Aucune revendication, aucune colère et aucun désaccord ne peuvent justifier des actes de violence, des dégradations ou des comportements mettant en danger la population. Ces événements sont préoccupants et ne peuvent laisser personne indifférent.

J'apporte tout mon soutien à nos forces de l'ordre, aux sapeurs-pompiers et à l'ensemble des professionnels mobilisés sur le terrain, qui accomplissent leurs missions pour protéger la population, parfois au péril de leur propre sécurité.

La Réunion traverse des difficultés qui méritent d'être entendues et prises au sérieux. Les habitants doivent pouvoir exprimer leurs inquiétudes, leurs désaccords et leurs revendications. Mais cette expression doit se faire dans le respect des personnes, des biens et des institutions de la République.

J'appelle donc chacun à faire preuve de responsabilité et de retenue. J'en appelle particulièrement aux jeunes : leur colère, leurs préoccupations et leurs attentes doivent pouvoir trouver une réponse dans l'écoute, l'échange et la construction de solutions concrètes, et non dans les affrontements.

La Réunion est une terre de solidarité, de fraternité et de vivre-ensemble. Préservons ces valeurs. Les désaccords peuvent être profonds, les attentes légitimes et les débats nécessaires, mais nous devons collectivement refuser que la violence devienne une réponse. Aujourd'hui, notre priorité doit être claire : faire retomber les tensions, protéger les habitants et renouer avec le dialogue.

La Réunion a besoin d'apaisement, de responsabilité et d'unité. Faisons le choix du calme plutôt que de la confrontation, du dialogue plutôt que de la violence et du respect plutôt que de la division.