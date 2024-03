Violences urbaines : il faut le retour de l’ordre, des valeurs républicaines, des services publics et de l’éducation populaire

Les violences urbaines qui abîment de nombreuses communes de l’île sont inacceptables et inexcusables. Les autorités doivent prendre des décisions fermes, justes et proportionnées pour remettre de l’ordre dans les quartiers.

Néanmoins, la violence est devenue le mode d’expression d’une partie de la jeunesse qui a été abandonnée par une société toute entière et notamment dans les quartiers dit Politique de la Ville (QPV) pour montrer qu’elle existe.

Depuis tant d’années, et depuis la pandémie de Covid-19, les jeunes des quartiers les plus défavorisés sont livrés à eux-même, sans repères et sans autorités. Il n’y a plus de sens, ni d’ordre moral dans leur environnement proche. Aujourd’hui grandir et vivre dans les quartiers politique de la ville c’est vivre sans horizon car les principes fondateurs de la République Française, l’égalité, la liberté et la fraternité ont disparu.



Une réponse répressive n’est pas suffisante. L’absence de service public performant pour répondre aux urgences sociales criantes ; l’absence d’une police de proximité qui protège tous les concitoyens ; l’absence d’une école de la république qui garantit l’égalité ; l’absence de dynamique économique qui favorise l’emploi, illustrent bien qu’aucune place, ni aucune chance n’est donnée à la jeunesse au sein de la société réunionnaise et française. Ce sont toutes ces absences qui ont fabriqué la violence d’aujourd’hui.



Une fois de plus, nous regrettons que l’éducation populaire, reconnue pour cimenter la société et consolider la citoyenneté, a été volontairement sacrifiée par les gouvernements et politiques publiques successives.

A La Réunion, l’éducation populaire a sorti des milliers de jeunes, de familles et de gramounes de l’ignorance et de la misère. Pour refonder cette société qui repose sur le respect de soi-même, des autres, et de la nature, nous devons réinvestir dans l’éducation populaire et la vie associative sans arrière-pensée électorale.



La voix citoyenne – La Réunion est prête à participer à cet élan collectif pour faire basculer la violence et la peur dans un autre camp. Nous sommes prêts pour protéger et encadrer pour l’avenir de notre île, la jeunesse !