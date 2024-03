Visionnaire et humaniste pionnière, Simone veille désormais sur une IVG constitutionnalisée

Sans surprise et moment historique en ce mois de mars 2024. Les deux parlements réunis en congrès au château de Versailles ont approuvé par 780 voix contre 72, le projet de loi permettant d'inscrire définitivement le droit à l'IVG dans la Constitution. Loi qui sera promulguée par le Président de la République ce vendredi 8 mars. Bref retour sur Mme Simone Veil femme d'exception et de son combat pour les femmes.

Les écrits de l’époque, laissent entendre qu'il aura fallu 3 jours (25 heures) de débats animés et houleux. Et, malgré des oppositions virulentes de deux assemblées, le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) sera adopté en première lecture par les deux chambres et en commission mixte paritaire fin décembre 1974.

D’ailleurs, dans un discours long d'une heure, que la Ministre Simone Veil dans un hémicycle de l'assemblée nationale "enflammé" déclarait " je voudrais vous faire partager une conviction de femme dit-elle. Je m'excuse de le faire devant une assemblée constituée quasi-exclusivement d'homme, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement" martèle-elle le 26 novembre 1974, dès le premier jour de l'ouverture des débats à l'assemblée. Son discours marquera d'une pierre blanche le droit de la femme en France.

Malgré les diverses attaques, invectives de bas niveau, paroles blessantes, des attaques virulentes très souvent personnalisées de ces opposants à cette loi, que la Ministre Simone Veil, figure emblématique et historique de la lutte contre la discrimination des femmes en France mènera ce combat sans relâche, et devienne en quelques semaines "la femme la plus célèbre de France".

C’est ainsi que le projet de loi fut adopté par 284 voix pour et 189 contre, grâce au soutien de l’opposition de gauche. Beaucoup affirmeront et écriront que c'est une page historique qui se tourne pour les droits des femmes Françaises.

La loi qui sera promulguée le 17 janvier 1975 par le Président de la république Valérie Giscard d'Estaing pour une durée d'expérimentation de 5 ans. Puis, elle sera rendue définitive par la loi du 31 décembre 1979. Depuis, plusieurs textes sont venus renforcer cette loi et d'améliorer le cadre de la prise en charge de l'avortement.

- Figure emblématique de l’action et des droits des femmes -



De cette loi "Veil", On dira même que cette loi n'aurait pas pu être votée sans les élus de gauche de l'époque. Alors même que certains élus (des hommes) proches de la Ministre et du même camp politique, lui manifestaient une farouche opposition et d’une fin de non recevoir.

Malgré tous ces coups bas, Mme Simone Veil deviendra une personnalité politique incontournable et pionnière de la scène politique française et européenne. Puisqu'elle a été aussi la première femme Présidente du parlement Européen.

Pour saluer sa mémoire, la France l'a honoré par son entrée au Panthéon dernièrement. Incessamment sous peu son effigie sera ornée et ciselée sur les pièces de dix centimes qui seront en circulation, et que ce 8 mars la loi sur L'IVG sera scellée dans la Constitution par le Président de la république.

En finalité, après ce demi-siècle passé, l’actualité nous montre que cette loi reste aujourd'hui encore l'un des textes les plus emblématiques de l'histoire des droits des femmes en France et que Mme Simone Veil est devenue une "héroïne et femme d'exception", malgré que le chemin de l'égalité reste inachevé et beaucoup reste encore à faire.

Incontestablement, Mme Simone Veil Grande figure de la politique Française et Européenne veillera désormais sur une IVG sanctuarisée dans la constitution à compter de ce 8 mars 2024, journée internationale des droits des femmes. Tout un symbole pour les combats des femmes, pour la France et pour l'Europe. In fanm kouraj kom osi bonpé fanm réyoné.

Jean Claude Comorassamy