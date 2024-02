Visites dans les maisons France Services de la 5ème circonscription

Ce lundi 26 février, je me suis rendu dans 4 des 5 maisons France Services de ma circonscription. Dès 8h30 à la Plaine des Palmistes puis à Saint-Benoît, à Salazie et pour finir à Saint-André aux alentours de 14h45. Pour des raisons d’agenda, je n’ai pas pu me rendre à Saint-Philippe mais ce n’est que partie remise (Photo rb/www.imazpress.com)

Le but de cette tournée était de me rendre compte des multiples services de proximité proposés en un seul lieu aux habitants comme dans les domaines de la santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,

accompagnement au numérique, etc.

Il m’a été donné l’occasion aussi de voir les conditions de travail des agents dans ces lieux d’accueil. J’ai pu échanger avec eux et entendre leurs doléances, mais aussi prendre conscience de leur professionnalisme. J’aurais l’occasion d’y

revenir.



Je remercie les équipes et les élus pour leur accueil. J’ai noté les projets d’évolution et les remarques que je remonterai aux différents services concernés.

Jean-Hugues Ratenon

Député de La Réunion