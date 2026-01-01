Voeux pour 2026

En ce début d’année 2026, la FSU adresse à l’ensemble des personnels, des retraité·es, des étudiant·es, des jeunes et des familles de La Réunion ses vœux de santé, de solidarité et de dignité (Photo : rb/www.imazpress.com)

L’année qui s’ouvre s’inscrit dans un contexte social toujours marqué par de profondes difficultés : vie chère persistante, précarité de l’emploi, chômage massif des jeunes, tensions sur le logement, fragilisation des services publics et aggravation des inégalités sociales et territoriales. Ces réalités pèsent lourdement sur la population réunionnaise et mettent à l’épreuve la cohésion sociale de notre territoire.

Face à ces défis, la FSU réaffirme son engagement aux côtés des personnels et de la population pour défendre un service public fort, accessible et de qualité, garant de l’égalité réelle. Éducation, santé, action sociale, collectivités : partout, les agent·es tiennent debout notre société malgré le manque de moyens et le manque de reconnaissance.

En 2026, plus que jamais, la FSU continuera à porter des revendications claires :

des salaires et des pensions permettant de vivre dignement à La Réunion,

des emplois stables et qualifiés, notamment pour la jeunesse,

des services publics renforcés et adaptés aux réalités locales,

une véritable politique de justice sociale et d’égalité pour notre territoire.

Nous formulons le vœu que cette nouvelle année soit celle du rassemblement, des luttes utiles et des avancées concrètes pour les droits des travailleuses et travailleurs, et pour l’avenir de La Réunion.

Christian Picard

Secrétaire Départemental de La FSU Territoriale