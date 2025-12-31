[PHOTOS] Plages de l'ouest : des milliers de personnes rassemblées pour fêter le Nouvel an

Comme chaque année, des milliers de Réunionnais se sont retrouvés sur les plages de l'ouest pour célébrer la nouvelle année. Tôt le matin, ce mercredi 31 décembre 2025, des familles avaient déjà investi le lagon pour s'assurer d'avoir les meilleurs places. Jusqu'à 20.000 personnes étaient attendues juste Saint-Paul. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Lieu de rendez-vous habituel pour les fêtes de fin d'année, la plage a vu arriver des milliers de personnes prêtes à faire la fête pour le Nouvel an.

Feux d'artifices, piques-niques et musique ont rythmé la soirée de milliers de personnes venues profiter du lagon. Ce jeudi 1er janvier 2026, les fêtards les plus déterminés sont toujours en train de célébrer au petit matin.

Le nettoyage de la plage, lui, commencera dès 6h, pour rendre un littoral impeccable aux vacanciers à partir de 9h.

Saint-Paul, Saint-Leu, l'Étang-Salé, les communes de l'ouest ont chacun pris des arrêtés municipaux pour limiter le dérangement pendant les fêtes de fin d'année.

À Saint-Leu, la réglementation s’applique à l’ensemble du littoral communal. À l’Étang-Salé, elle distingue deux zones : celle qui comprend le Bassin-Pirogue et ses abords immédiats, et la plage proprement dite, qui commence après le poste de MNS.

Seront interdits : le camping sauvage, l’installation de hamac ou encore de tonnelles et de chapiteaux, le bivouac, les feux de camps, les feux de plein air diurnes ou nocturnes, l’utilisation de réchaud, de barbecues et de matériels électroménagers.

"L'idée n'est pas d'interdire la fête, mais de faire la fête en bonne intelligence et en respectant tout le monde", dit Isabelle Jurquet.

- Les vacanciers invités à ramener leurs déchets chez eux -

Interdiction également d’abandonner, de jeter ou de déverser, à l’exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit.

Sur le littoral de Saint-Paul, 40 agents de la Sem Tamarun distribueront 5.000 sacs-poubelles.

Les forces de l’ordre ont été mobilisées pour faire respecter la réglementation et les consignes de sécurité pour un réveillon tranquille et festif en famille ou entre amis.

Les gendarmes et policiers municipaux de Saint-Leu ont multiplié les patrouilles de sensibilisation sur la plage pour expliquer les bonnes pratiques à adopter et à respecter.