Réveillon du Nouvel An : pétards, feux d'artifices et déchets… le lagon et les poissons n'aiment pas ça

Ce mercredi 31 décembre 2025, près de 20.000 personnes sont attendues sur les plages de l'ouest pour célébrer le passage à la nouvelle année. Il y aura des pétards et des feux d'artifices pour la plus grande joie des fêtards. Les poissons, coraux et autres habitants du lagon seront beaucoup moins contents (Photo d'archives : www.imazpress.com)

"Le lagon est pas mal stressé et 2025 a été particulièrement compliqué pour les récifs coralliens", explique Isabelle Jurquet, directrice de la Réserve naturelle marine de La Réunion. Citant le blanchissement des coraux, les fortes températures, Garance ou encore les grandes marées.

En temps normal, comme lors des grandes marées laissant voir une partie sableuse, "il ne faut ni marcher, ni naviguer au-dessus", rappelle Isabelle Jurquet.

D'autant que le 10 novembre 2025, de nombreux poissons morts ont été retrouvés dans le lagon, victimes du réchauffement de l'eau.

- Pétards et feux d'artifices… très peu pour le lagon -

Fusées, pétards, feux d'artifices… vont illuminer le lagon pour enterrer 2025 dans la joie et la bonne humeur. Si les vacanciers sont contents de ce moment qui va rassembler près de 20.000 personnes, beaucoup oublient ceux qui vivent dans l'eau. "Même si Tamarun fait un gros boulot le lendemain et ramasse les déchets, on sait que les feux d'artifice vont polluer le lagon", dit Isabelle Jurquet.

Une pollution visuelle, mais également "une pollution chimique, car il y a des produits dans les feux d'artifices qui ne sont pas bons pour les espèces".

Ajouté à cela "une pollution sonore et lumineuse qui va impacter le développement et le cycle de vie des coraux, des poissons et des tortues", indique la Réserve. Elle précise : "on se rend compte que les animaux et les plantes ont besoin d'une alternance jour et nuit qui. Celle-ci est perturbée par ces feux d'artifices".

Pourtant, dans un décret du 27 décembre 2018, l'utilisation de sources lumineuses est réglementée.

Concernant les émissions sonores pouvant porter atteinte à la tranquillité publique, "l'utilisation d’engins pyrotechniques et/ ou d’artifices de divertissement, le lâché de lanternes, ballons de baudruche, conformément à l’arrêté préfectoral n° 27 novembre 2020, l'utilisation de groupes électrogènes ou l'utilisation d’enceintes amplifiées de plus de 40 décibels sont interdits", indiquent plusieurs arrêtés municipaux pris par les communes de l'ouest.

- Pas de camping sur la plage, ni barbecue -

Saint-Paul, Saint-Leu, l'Étang-Salé, les communes de l'ouest ont chacun pris des arrêtés municipaux pour limiter le dérangement pendant les fêtes de fin d'année.

À Saint-Leu, la réglementation s’applique à l’ensemble du littoral communal. À l’Étang-Salé, elle distingue deux zones : celle qui comprend le Bassin-Pirogue et ses abords immédiats, et la plage proprement dite, qui commence après le poste de MNS.

Seront interdits : le camping sauvage, l’installation de hamac ou encore de tonnelles et de chapiteaux, le bivouac, les feux de camps, les feux de plein air diurnes ou nocturnes, l’utilisation de réchaud, de barbecues et de matériels électroménagers.

"L'idée n'est pas d'interdire la fête, mais de faire la fête en bonne intelligence et en respectant tout le monde", dit Isabelle Jurquet.

- Les vacanciers invités à ramener leurs déchets chez eux -

Interdiction également d’abandonner, de jeter ou de déverser, à l’exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit.

Sur le littoral de Saint-Paul, 40 agents de la Sem Tamarun distribueront 5.000 sacs-poubelles.

Le nettoyage sur la plage, lui, commencera dès le lever du jour à 6h du matin le 1er janvier 2026, pour rendre un littoral impeccable aux vacanciers le 1er janvier à partir de 9h. La municipalité de Saint-Paul indique être passée, au fil des années, de 15 tonnes de déchets collectés les 1er janvier à 5 tonnes en 2024.

Les forces de l’ordre sont mobilisées pour faire respecter la réglementation et les consignes de sécurité pour un réveillon tranquille et festif en famille ou entre amis.

Les gendarmes et policiers municipaux de Saint-Leu multiplient les patrouilles de sensibilisation sur la plage pour expliquer les bonnes pratiques à adopter et à respecter.

"Nous sommes tous responsables et nous devons tous devenir acteurs, que ce soit la population, la Région, le Département, les associations pour préserver notre biodiversité", conclut la directrice de la Réserve.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]