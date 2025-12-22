TOUTE L’ACTUALITÉ
Territoire de l'Ouest : comment adopter des gestes responsables même pendant les vacances de fin d'année

  • Publié le 22 décembre 2025 à 08:00
  • Actualisé le 22 décembre 2025 à 11:05
Territoire de l'Ouest

Le Territoire de l'Ouest mobilise des médiateurs experts en éco-responsabilité chargés de sensibiliser la population sur les bonnes attitudes à avoir lors des sorties en plein air afin de garder nos espaces propres et de réduire nos déchets. Nous partageons une publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Territoire de l'Ouest)

Pendant cette période de fêtes et de vacances scolaires, nos médiateurs se mobilisent pour sensibiliser petits et grands aux pique-niques zéro déchet, aux bons gestes de tri et de réduction des déchets.

Au programme :

- rappel des bons réflexes pour trier, réduire et mieux gérer ses déchets
- astuces pour des pique-niques responsables
- alternatives durables et réutilisables

Les médiateurs rappellent également l’importance de laisser les lieux de pique-nique propres, afin de préserver les sites et de respecter le bien-être de tous.

