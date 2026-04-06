La 7ème édition du festival Cirk Peï s’installe à l’Etang Salé

Du 8 au 12 avril 2026, la commune d’Étang-Salé accueillera la 7ème édition du Festival Cirk Peï, un événement désormais incontournable pour les arts du cirque à La Réunion. Porté par l’association École de Cirque Pei, ce rendez-vous annuel met à l’honneur la création circassienne locale, tout en proposant au public une immersion festive et accessible dans l’univers du cirque contemporain (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour cette nouvelle édition, la programmation mettra à nouveau en lumière des artistes réunionnais, avec plusieurs spectacles professionnels sous chapiteau.

La carte blanche du festival est confié à carte blanche confiée à la compagnie Zopiok qui proposera son cabaret Zembrocal au Théâtre des Sables. C’est un clown atypique qui avec son humour déjanté et délicieusement imprévisible invitera le public à célébrer l’ouverture du festival dans un moment plein de malice, de magie et de douce folie. On pourra découvrir aussi tout au long du festival :

- du théatre d’improvisation avec Zaza et Keng Sam

- le spectacle participatif pour petits lutins de 9 mois à 4 ans Nuage ES427 de l’artiste Laurent Sallée.

- Nelly proposera un spectacle participatif mêlant patins à roulettes, danse, texte et manipulation d'objets.

- On pourra assister aux préparatifs du mariage du clown Zaza.

- Destination tour du monde proposera un spectacle interactif où le spectateur devient copilote d’une aventure unique.

- Beaucoup d’autres surprises viendront ponctuer ce festival à découvrir en famille comme les déambulations de Grand pat.

Le festival propose aussi des restitutions d’élèves et des propositions issues des écoles de cirque de l’île, mais également une scène ouverte, permettant aux artistes de présenter des étapes de création ou des formes courtes devant le public, dans un espace dédié à l’expérimentation et à la rencontre artistique.

Des concerts viendront clôturer ces journées festives avec vendredi le Dj set de Terry Laid, samedi soir le rappeur Jawex suivi de Maya Kamaty et pour finir en beauté dimanche soir Papanga Drums Dounamyte.

- Le cirque pour toute la famille avec des ateliers gratuits -

Le festival proposera de nombreux ateliers de pratique des arts du cirque, ouverts au grand public : jonglage, équilibre sur objets, échasses ou encore découverte des disciplines circassiennes.

Ces ateliers, animés par des professionnels réunionnais, se dérouleront tout au long du week-end, ainsi qu’en amont du festival dans le cadre d’actions pédagogiques destinées aux scolaires de la commune.



Infos pratiques :

- 8 avril 2026 - Théâtre des Sable - Ouverture du festival -

- 10-11-12 avril 2026 - Festival - Parking Stade Delgard- Etang Salé

L'accès au site principal sera proposé à prix libre, permettant une participation selon les moyens de chacun.

