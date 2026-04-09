Étang-Salé : des artistes de La Réunion, de la Nouvelle-Orléans et de Porto Rico en immersion au collège

Les collèges Aimé Césaire et Simon Lucas de L’Étang-Salé accueilleront ce lundi 14 avril 2026 une immersion artistique et culturelle originale portée par le spectacle "Flamboyants", en partenariat avec le Théâtre des Sables. (Photo DR Cie Tilawcis)

À cette occasion, plusieurs artistes de La Réunion, de la Nouvelle-Orléans et de Porto Rico iront à la rencontre des élèves pour partager leur univers autour de la créolité et des cultures afro-descendantes. "Une traduction sera assurée en anglais et en espagnol afin de faciliter le dialogue interculturel", précisent les organisateurs.

Parmi eux : Florient Jousse, Big Chief Juan Pardo, Marién Torres Lopez, Ivelisse Diaz, ainsi que les musiciens réunionnais Frédéric Madia et Zélito Deliron.

Des ateliers, concerts et temps d’échanges seront proposés de 8h à 11h au collège Aimé Césaire, puis de 13h30 à 15h30 au collège Simon Lucas. Des performances artistiques auront également lieu pendant les récréations, à 9h15 et 15h15.

Portée par la Compagnie Tilawcis, le spectacle "Flamboyants" est une création de théâtre musical qui vise à faire de l’école "un espace de rencontre, de transmission et de dialogue entre les cultures", autour d’une expérience artistique vivante mêlant musique, théâtre et échanges interculturels. Regardez.

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