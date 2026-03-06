Étang-Salé : le Théâtre des Sables met à l’honneur les artistes femmes

Au mois de mars, le Théâtre des Sables met à l’honneur les artistes femmes. Expositions, concerts mêlant maloya, jazz et sonorités contemporaines, mais aussi théâtre masqué, marionnettique et humour composent cette programmation dédiée à la création féminine. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : Théâtre des Sables)

Le coup d’envoi sera donné ce vendredi 6 mars 2026 avec une soirée mêlant arts visuels et musique autour de deux artistes réunionnaises : Carole Durand et Emma Nona.

À 18 heures, place au vernissage de l’exposition “Songe Tropical” de Carole Durand. À travers linogravures, pastels à l’huile et aquarelles, l’artiste explore les paysages intérieurs et l’imaginaire des horizons tropicaux. L’exposition sera visible jusqu’au 18 avril, en partenariat avec La Vitrine.

À 20 heures, la scène accueillera Emma Nona pour son concert “Vativyin”. L’autrice-compositrice-interprète y mêle maloya traditionnel et sonorités contemporaines dans un univers musical nourri de l’héritage réunionnais.

"Nou lé pa pti, nou lé pa lwin, nou lé là". Un message que l’artiste fait brillamment résonner en osmose entre mémoire, émotion et création.