Lens rejoint les demi-finales de la Coupe de France en éliminant l’OL aux tirs au but

Le Racing club de Lens poursuit sa surprenante saison. Déjà dauphin solide du Paris Saint-Germain en Ligue 1, le club artésien brille également en Coupe de France, où il rejoint les demi-finales après une qualification obtenue, jeudi 5 mars, sur la pelouse de l’Olympique lyonnais (OL).

Les Lensois, qui se sont imposés aux tirs au but après un match nul (2-2) à l’issue du temps réglementaire, recevront, le 22 avril, au prochain tour, Toulouse, tombeur de l’Olympique de Marseille, mercredi – Strasbourg accueillera Nice dans l’autre demi-finale. Ils sont à deux victoires de décrocher la première Coupe de France de l’histoire du club.

Florian Thauvin a converti le cinquième et dernier tir au but du Racing, qui a réalisé un sans-faute dans cet exercice (5 tirs réussis à 4). L’international de 33 ans a été déterminant pour son équipe en ouvrant notamment la marque après un tir du Saoudien Saud Abdelhamid mal négocié par le gardien Rémy Descamps, choisi à la place de Dominik Greif pour jouer en Coupe (23e).

- Un OL plus conquérant en seconde période -

Thauvin, qui a déjà marqué sept buts en Ligue 1 (et donné trois passes décisives) a encore été à la manœuvre sur le deuxième but de son équipe en délivrant une bonne passe au Sénégalais Abdallah Sima qui a porté le score à 2-0 d’un tir puissant dans le temps additionnel de la première période (45e + 3). Sima, qui a marqué son quatrième but en Coupe de France, ne devait pas débuter mais il a remplacé au pied levé Wesley Saïd, blessé à l’échauffement.

Cette avance de deux buts à la mi-temps était tout à fait méritée pour les Artésiens qui ont très bien engagé la partie, imposant une forte pression aux Lyonnais, battus notamment dans l’entrejeu. Outre les deux buts, Moussa Niakhaté a sauvé son équipe devant Odsonne Edouard (34e) avant que ce dernier ne pousse Descamps à s’interposer du pied (43e).

Après cette première période totalement ratée, l’OL a bien réagi après la pause, mettant à son tour la pression sur des Lensois qui se sont montrés fébriles sur la fin de match. Après avoir été proche de marquer avec un tir heurtant la barre (63e), Roman Yaremchuk a réduit l’écart en reprenant de la tête un centre délivré de l’aile gauche du jeune Rémi Humbert (18 ans), entré en jeu peu avant (1-2, 67e). C’est le premier but avec Lyon de l’international ukrainien, recruté fin janvier.

- Pierre Sage : "Je sors rincé, je suis très fatigué" -

Avec ce visage plus conquérant, l’OL a été récompensée par un but marqué au bout du temps additionnel par Himbert, déjà buteur à Marseille, quatre jours auparavant, lors d’une défaite frustrante. Le jeune attaquant a bénéficié de la pression exercée par Corentin Tolisso sur le gardien Robin Risser pour égaliser (90e + 4) et arracher la séance de tirs au but, finalement fatale à l’OL en raison de

"Je sors rincé, je suis très fatigué, j’ai l’impression d’avoir joué. D’un point de vue émotionnel, sur la fin, c’était très long", a déclaré l’entraîneur de Lens, Pierre Sage, qui revenait pour la première fois au Groupama Stadium depuis qu’il a été limogé de l’OL en janvier 2025, après avoir sauvé le club rhodanien de la relégation et l’avoir emmené en coupe d’Europe.

Pour l’OL du Portugais Paulo Fonseca, qui a succédé sur le banc à Pierre Sage, cette élimination est une nouvelle déception, après deux défaites de rang en championnat, à Strasbourg (1-3) et Marseille (2-3). Une réaction est attendue dès dimanche contre le Paris FC au Groupama Stadium en Ligue 1 – Lyon occupe la 3e place –, puis en Ligue Europa, en huitième de finale, sur le terrain du Celta Vigo.

