Aéroport de Pierrefonds : le niveau de sécurité aérienne garanti par la direction générale de l'aviation civile

L'Aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds (SMP) poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route. L'audit régulier de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), achevé le 5 mars 2026, confirme que l'aéroport du sud de l'île est conforme aux standards réglementaires en vigueur pour la sécurité et la sûreté aériennes (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Du 2 au 5 mars 2026, une délégation de la DGAC a procédé à un audit approfondi de l'aéroport de Pierrefonds, dans le cadre de son cycle normal de surveillance continue.

Dans un rapport publié le 21 novembre 2025, la Chambre régionale des comptes (CRC) dressait un constat particulièrement sévère sur la gestion et la situation financière du Syndicat mixte de Pierrefonds (SMP), propriétaire et exploitant de la plateforme.

Entre un déficit de plus de 5,6 millions d’euros, un effondrement du trafic et une gouvernance défaillante, la CRC appelait à une refonte urgente du modèle économique.

- Un niveau de sécurité aérienne garanti mais des axes d'optimisation techniques pour l'aéroport de Pierrefonds -

Dans une "logique d'amélioration continue propre à l'exploitation aéroportuaire, l'audit a identifié des axes d'optimisation technique qui font d'ores et déjà l'objet d'un plan d'action par les équipes de la plateforme".

La direction du Syndicat Mixte de Pierrefonds "salue le travail quotidien de son personnel, qui garantit le maintien d'un niveau maximal de sécurité opérationnelle, ainsi que la qualité des échanges techniques avec les auditeurs de l'Aviation Civile", précise-telle dans son communiqué.

- Des échanges institutionnels sur le modèle économique de Pierrefonds -

"Parallèlement, des réunions de travail techniques et institutionnelles se sont tenues à Paris avec les services de l'État pour avancer sur le projet de diversification de l'aéroport du Sud", précise le Syndicat Mixte de Pierrefonds.

Il a été exposé aux instances nationales le fonctionnement du projet d'Appel à Projets, fondé sur un Service d'Intérêt Économique Général (SIEG), visant à assurer l'équilibre financier de la structure à moyen terme.

Les échanges avec les services de l'État se poursuivent de manière constructive autour de trois dossiers techniques :

1. La trajectoire financière dans le cadre de la procédure en cours : L'étude conjointe des mécanismes administratifs permettant de traiter la dette publique du SMP, étape technique requise dans la perspective de la sortie du redressement judiciaire fixée à l'été 2026.

2. Le cadre de soutien à la desserte régionale : L'examen avec les autorités de tutelle des dispositifs légaux d'accompagnement des opérateurs aériens souhaitant se baser sur la plateforme, afin de restaurer la connectivité avec la zone Océan Indien.

3. Le Schéma aéroportuaire global : Le partage technique sur la complémentarité des infrastructures de l'île, actant la vocation commerciale de Pierrefonds aux côtés de l'aéroport Roland Garros.

- Maintien du cap opérationnel à Pierrefonds -

Dans le respect du cadre fixé par la procédure de redressement, le Syndicat Mixte poursuit le déploiement opérationnel de ses orientations stratégiques :

- Désenclavement logistique : Instruction en cours de l'Appel à Projets pour le développement des liaisons régionales et du fret.

- Pôle sanitaire et nouvelles mobilités : Maintien des capacités d'évacuation sanitaire (EVASAN) et préparation de l'accueil d'activités liées aux drones.

- Foncier et "Cité Aéronautique" : Poursuite des études pour l'aménagement des réserves foncières dédiées à la formation et à la maintenance aéronautique.

L'objectif technique de ces démarches "reste la consolidation d'un outil aéroportuaire secondaire viable, participant à la résilience et à l'organisation globale des transports de La Réunion", conclut le syndicat mixte de Pierrefonds.

