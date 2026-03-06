TOUTE L’ACTUALITÉ
Loir-et-Cher : sous stupéfiants, il conduit une trottinette à près de 100 km/h

  • Publié le 6 mars 2026 à 13:12
  • Actualisé le 6 mars 2026 à 13:17
Les gendarmes du Loir-et-Cher annoncent ce mardi 3 mars 2026, sur les réseaux sociaux avoir interpellé un homme à trottinette électrique fin février à Veuzain-sur-Loire. Son véhicule était capable d'atteindre les 100 km/h. Circonstance aggravante, l'homme avait consommé des stupéfiants.

Son permis lui a été confisqué et sa trottinette également, placée en immobilisation administrative.

Le code de la route prévoit pour les trottinettes une vitesse maximale de 25 km/h, quelque soit la route empruntée.

