Leptospirose : 60 cas confirmés et un décès à La Réunion depuis le début de l'année

Depuis le début de l’année, 60 cas et un décès ont été déclarés à l’Agence régionale de santé (ARS). Parmi ces cas : 20 étaient survenus au cours du mois de janvier, 38 en février et 2 en mars, 31 résidaient dans le Sud de l’île (dont 13 cas au Tampon et 5 respectivement à Saint-Louis et Saint- Joseph) et 22 dans le secteur l’Est (dont 11 cas à Saint-Benoît et 5 à Saint-André) (Photo : Stephan Lai-Yu/www.imazpress.com)

Le nombre de cas survenus en janvier 2026 (n=20) et en février (n=38) étaient supérieur à la moyenne de 2021-2025.

Ce diagnostic doit être évoqué devant la conjonction d’arguments épidémiologiques (exposition à risque), cliniques et biologiques pour une prise en charge adaptée et précoce afin de limiter le risque d’évolution vers une forme sévère.

L’été austral avec des conditions climatiques favorables à la survie de la bactérie dans l’eau douce et les environnements humides augmente le risque de contamination lors d’activités conduites dans ces milieux sans protection suffisante est alors augmenté.

- Comment se protéger de la leptospirose ? -

• Appliquer des mesures de protection individuelle :

- Porter des gants, bottes ou chaussures fermées, lunettes... pour jardiner, ramasser des déchets, déplacer des encombrants ou réaliser l’élevage "la kour"

- Ne pas marcher pieds nus, ou en savates, pour les activités en environnement humide ou boueux au domicile ou en extérieur (sol boueux, dans les flaques, eaux stagnantes, ravines)

- Protéger ses plaies du contact avec l’eau (pansements étanches), les laver à l’eau potable et les désinfecter le plus tôt possible après l’exposition

Pour les agriculteurs et les éleveurs, une vigilance sur le port des équipements de protection individuelle est requise. Un lavage régulier des mains est recommandé.

• Garder un environnement propre :

- Entretenir régulièrement sa cour (absence d’encombrants ou de déchets propices à la prolifération des rongeurs...)

- Éliminer toutes les sources d’alimentation pour les rongeurs, y compris les restes d’alimentation des animaux de compagnie

- En cas d’élevage de volaille à domicile, s’assurer que les aliments destinés à ces animaux ne sont pas accessibles aux rongeurs.

• Respecter les interdictions de baignade dans les lieux signalés à risque. En cas d’eau trouble, il est recommandé de reporter les activités de loisirs en eau douce. Ces mesures de prévention doivent être appliquées tout particulièrement après les périodes de fortes pluies car le risque de contact avec des milieux humides contaminés est alors plus important.

• Se faire vacciner

- La vaccination contre la leptospirose accessible aux personnes les plus exposées -

Une vaccination gratuite est également proposée pour les personnes les plus exposées, notamment les agriculteurs, les éleveurs et les personnes pratiquant régulièrement des activités de loisirs comportant un risque d’exposition.

Le vaccin permet de prévenir les formes graves de la maladie, pouvant conduire à une hospitalisation. Il cible la principale souche bactérienne responsable des formes sévères recensées à La Réunion.

La campagne de vaccination gratuite proposées par l’ARS et la CGSS depuis le 29 septembre 2025, se poursuit en 2026.

Où et quand se faire vacciner ?

• Salariés agricoles : auprès des services de santé au travail.

• Autres personnes : dans les centres de vaccination, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 16h :

• CHU Sud – Saint-Pierre (CeGIDD) – Tél. 0262 35 96 10

• CHU Nord – Félix Guyon (CeGIDD) – Tél. 0262 90 68 70

Quel est le schéma vaccinal ?

2 injections à 15 jours d’intervalle, suivies d’un rappel entre 4 et 6 mois, puis d’un rappel tous les 2 ans pour

une protection efficace.

- Rappel sur la leptospirose -

La leptospirose est une maladie grave : si elle n’est pas traitée à temps, elle peut mener à une hospitalisation, voire un décès.

La bactérie entre dans l’organisme par la peau, en cas de coupures ou de plaies (même petites) ou par les muqueuses (œil, bouche, nez).

En cas de symptômes (fièvre élevée d’apparition brutale (souvent > 39 °C), grande fatigue, douleurs musculaires, articulaires, abdominales, nausées, vomissements, forts maux de tête) :

• Consulter rapidement son médecin car la prise en charge thérapeutique précoce et adaptée (antibiotiques prescrits sur avis médical) permet de limiter l’évolution vers une forme grave.

• L’informer des activités à risques pratiquées dans les 3 semaines précédant le début des signes. Le médecin pourra prescrire une analyse biologique en laboratoire permettant de confirmer ou d’infirmer le diagnostic.

Depuis août 2023, la leptospirose est une maladie à déclaration obligatoire.

L’ARS propose aux patients de réaliser à leur domicile une enquête environnementale afin d’identifier les sources d’exposition potentielles et les activités à risque pratiquée.

www.imazpress.com/[email protected]