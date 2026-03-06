Opération réussie pour la petite Krystina, 8 mois, atteinte d'une malformation cardiaque

Krystina, 8 mois et atteinte d'une malformation cardiaque a enfin pu être opérée du cœur à l'hôpital Necker (Paris) où elle est hospitalisée depuis le mois de décembre 2025. Après 7 heures de bloc, la petite fille est sortie "en véritable guerrière, sans complications", confie sa maman, Aurélie Biéga. Désormais, Krystina va être suivie durant plusieurs mois. Cette opération était la troisième en l'espace d'à peine un an pour la jeune enfant (Photos : Aurélie Biéga)

Krystina a été opérée le 26 février 2026 à l'hôpital Necker (Paris). "Un jour qui marquera à jamais nos vies car ce jour-là nous savions que c'était la meilleure chose à faire pour lui donner la chance d'avoir une vie normale, même après avoir été informés qu'il y avait une chance sur 20 que des complications irréversibles puissent survenir au vu de la complexité de sa cardiopathie pendant l'opération", confie Aurélie Biéga, sa maman, à Imaz Press.

Une victoire due à la combativité de la petite Krystina et au "savoir-faire du chef de chirurgie cardiaque de Necker qui a toujours pris soin de notre championne".

- Une longue convalescence pour la petite Krystina -

Après cette opération, "les cicatrices de cette épreuve sont encore vives car affronter une pathologie aussi lourde a nécessité un sacrifice énorme", raconte Aurélie Biéga.

"Il a fallu se battre quand nous n'avions plus de souffle, rester forts quand chaque espoir s'effaçait un peu plus à l'horizon. Aujourd'hui, le soleil revient un peu plus chaque jour dans nos vies."

Krystina devra désormais affronter un long suivi pendant les mois qui suivront, "mais elle récupère un peu plus chaque jour", témoigne sa maman.

- La maman de Krystina remercie les Réunionnais et les médecins -

"Nous ressortons grandis de cette aventure pas toujours facile, mais grâce à tout le soutien que nous avons reçu des Réunionnais(es), du Dr Jamal Bey et du Dr Raynaud du CHU Sud, de l'équipe de Necker, de l'association Petit Cœur de Beurre d'Aurélien Centon, de l'ASDR, de l'association Abouna, des différents élus, de notre famille, de nos amis. Je ne pourrais jamais tous les citer, mais je sais que vous vous reconnaîtrez sans problème", remercie Aurélie Biéga.

"Un jour, ce sera à notre tour de rendre l'ascenseur à une autre famille et j'espère qu'on pourra le faire et que la fin sera aussi magnifique que la nôtre", dit-elle.

La maman de Krystian pense également aux familles qui se battent chaque jour "comme nous pour être entendues et qui ne lâchent rien même quand l'orage vient cacher le soleil. Je viens juste vous dire : tenez bon, vous n'êtes pas seuls. Nos enfants sont des guerriers, mais n'oubliez jamais que la force de nos enfants est puisée dans la force et l'amour de leurs parents. Même les jours où l'on se sent nul et impuissant, nous sommes des super-héros aux yeux de nos enfants".

Un magnifique message de courage et de résilience.

