Trafic d'êtres humains entre Maurice et La Réunion : la proxénète présumée incarcérée

Depuis ce jeudi 5 mars 2026, Nirousha Vanita Gangoo, proxénète présumée, impliquée dans un réseau de prostitution opérant entre Maurice et La Réunion, est incarcérée, annonce Défi Média. Sa demande de remise en liberté conditionnelle a été rejetée par le tribunal de Bambous (Photo Richard Bouhet : www.imazpress.com)

Pour rappel, deux sœurs, âgées de 21 et 24 ans, ont accusé Nirousha Vanita Gangoo de les avoir embarquées dans un réseau de prostitution entre Maurice et La Réunion.

Selon Défi Média, la proxénète présumée aurait approché la jeune femme et lui aurait proposé un emploi de photographe à La Réunion. Les "frais d’avion, d’hébergement et autres dépenses seraient pris en charge par la recruteuse", assure-t-elle.

D'après un autre média mauricien, la plaignante affirmait qu’elle et une autre femme, auraient été contraintes à des "rapports sexuels avec nous contre notre consentement et Nirusha Vanita récupérait des paiements", explique la plaignante.

Elle avait été inculpée le lundi 16 février 2026 pour trafic d'humain devant le tribunal de Bambous à Maurice.

