Saint-Benoît : le domicile de la candidate aux municipales Sabrina Ramin cambriolé

Ce vendredi 6 mars 2026, la candidate aux municipales de Saint-Benoît, Sabrina Ramin dénonce un cambriolage survenu à son domicile dans la nuit de ce jeudi 5 au vendredi 6 mars. Selon les informations, aux alentours de 2 heures du matin, alors qu’elle dormait avec sa famille, des personnes se sont introduites dans son habitation après avoir utilisé une échelle pour atteindre une fenêtre. Plusieurs effets personnels, notamment un ordinateur, des bijoux et divers objets de valeur auraient été dérobés. Les forces de l'ordre confirment l'ouverture d'une enquête (Photo d'archives : www.imazpress.com)

Dans un communiqué envoyé à la presse, il est écrit que "Sabrina Ramin et sa famille sont heureusement indemnes, mais cet acte reste particulièrement choquant, compte tenu des circonstances et de la présence de la famille au moment des faits".

Une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur cette intrusion.

