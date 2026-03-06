Le Port : quatre médailles dont deux en or pour quatre archers à l'Open Master Games à Abu Dhabi

C'est une fierté pour la ville du Port. Cinq archers réunionnais, dont quatre du club Les Archers Portois, ont brillamment représenté leur ville lors des Open Master Games à Abu Dhabi en février 2026. Un événement mondial réunissant plus de 20.000 sportifs de plus de 30 ans dans 38 disciplines. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Le bilan est exceptionnel : quatre médailles. Deux en or pour Isabelle Nguyen. Déjà sacrée championne de France 2025 lors du Championnat de France de tir à l'arc extérieur. Elle signe la meilleure performance française en catégorie S3 (60 ans et +). Boris Domitile décroche l’argent et Magali Blutel le bronze.



"Ces résultats confirment le dynamisme du tir à l'arc au Port et la qualité de la formation sportive locale. Du haut niveau international jusqu'aux compétitions régionales, les archers du Port démontrent qu'engagement, rigueur et passion permettent d'atteindre l'excellence à tout âge" souligne Odile Valour, présidente du club.