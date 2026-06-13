Château Morange : le ti bol grain de riz au cœur d'une après-midi de découverte

Le samedi 20 juin 2026, Château Morange invite le public à (re)découvrir un objet du quotidien connu des Réunionnais : le ti bol grain de riz. À travers un café culturel et une conférence imagée, animés par Yann Colleu, cette après-midi proposera de remonter le fil de l'histoire d'un objet devenu un témoin de la mémoire collective de l'île.

Il est présent dans de nombreux foyers réunionnais depuis plusieurs générations. Le ti bol grain de riz est bien plus qu'un simple récipient. Derrière ses motifs familiers se cache une histoire faite de voyages, d'échanges culturels et de transmission familiale.

Le samedi 20 juin prochain, Château Morange consacre une après-midi entière à cet objet emblématique à travers deux rendez-vous ouverts au public. Animés par Yann Colleu, artiste, designer, chercheur en céramique et cofondateur du Studio Borsomin, ces temps d'échanges permettront d'explorer "comment le ti bol grain de riz raconte les échanges entre l'Asie et La Réunion, les habitudes du quotidien et les souvenirs transmis au sein des familles", explique les organisateurs.

- Café culturel et conférence imagée au programme -

À partir de 15 heures, un café culturel et scientifique organisé dans le patio de Château Morange offrira un moment de discussion autour des usages du célèbre bol, des souvenirs qu'il évoque et des recherches menées autour de cet objet du quotidien.

Puis, à 19 heures, place à une conférence imagée intitulée "Le ti bol grain de riz : quand l'histoire rencontre notre quotidien familial réunionnais". Cette rencontre retracera le parcours du bol, "de la Chine à La Réunion", tout en mettant en lumière son ancrage dans la culture locale et les métissages qui ont façonné l'identité réunionnaise.

"Entre patrimoine, transmission et création, cette après-midi invite le public à porter un nouveau regard sur un objet simple, profondément ancré dans la mémoire collective réunionnaise", soulignent les organisateurs.

La billetterie est disponible sur place, par téléphone et en ligne.

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