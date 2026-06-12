Journées européennes de l'archéologie : trois jours pour explorer le passé

Les Journées européennes de l'archéologie (JEA) ont débuté hier, vendredi 12 juin 2026 et se poursuivent jusqu'au dimanche 14 juin. À La Réunion, partout en France et dans plus de 30 pays européens, le public est invité à découvrir les coulisses de l'archéologie à travers des visites, ateliers, rencontres et animations. (Photo Région Réunion)

Initiées par le ministère de la Culture et pilotées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), les Journées européennes de l'archéologie célèbrent cette année leur 17ème édition.

Pendant trois jours, archéologues, chercheurs, médiateurs et passionnés ouvrent les portes de leurs chantiers, musées, laboratoires et sites patrimoniaux afin de partager leurs découvertes avec le grand public.

- Démonstrations, ateliers et rencontres -

Plus d'un millier de manifestations sont organisées à travers le territoire national. "Les acteurs de l'archéologie se mobilisent afin de partager leurs connaissances, leurs expertises, leurs métiers et leurs découvertes avec tous les publics", souligne le ministère de la Culture.

Cette édition fait la part belle à 24 "Villages de l'archéologie", installés dans plusieurs villes de France. Ces espaces proposent aux visiteurs de découvrir les dernières avancées de la recherche grâce à des démonstrations, ateliers participatifs et rencontres avec les professionnels du secteur.

- Le programme à La Réunion -

Dans l'île, plusieurs événements sont organisés. Notamment, la conférence "Premières preuves archéologiques du Grand Marronnage sur le campement saisonnier extrême de la Vallée secrète à Cilaos", se tiendra ce samedi 13 juin 2026, de 16 heures à 18 heures, à la médiathèque François Mitterrand, à Saint-Denis.

À la Cité du Volcan, dans le village de Bourg-Murat au Tampon, propose un programme gratuit mêlant ateliers pour enfants, projections, visites guidées de l'exposition Cavernes Volcan et conférences animées par des spécialistes de l'archéologie de l'océan Indien.

Les visiteurs pourront notamment découvrir les métiers de l'archéologie à travers des bacs à fouille, des archéomaquettes ou encore un escape game consacré aux pierres gravées. Des sorties de terrain, sur inscription, permettront également d'explorer la Caverne des Lataniers et la Caverne de Cotte aux côtés d'experts.

Parmi les temps forts figurent plusieurs conférences consacrées à l'archéologie des territoires français de l'océan Indien, à Mafate, aux pierres gravées de la Caverne des Lataniers ou encore à l'histoire de Cilaos.

Le programme complet des manifestations est disponible sur le site officiel des Journées européennes de l'archéologie.

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