 À la Cité des Arts, Gwendoline Absalon allume son "Fanal Fénwar"

La chanteuse réunionnaise Gwendoline Absalon sera en concert le week-end prochain, samedi 14 mars 2026 à la Cité des Arts, à Saint-Denis. Avec "Fanal Fénwar", son dernier projet musical, l’artiste promet une traversée sonore entre maloya, jazz et soul, portée par une voix à la fois sensible et puissante. (Photo DR)

Une lumière dans la pénombre. Samedi 14 mars à 20 heures, la salle du Fanal, à la Cité des Arts de Saint-Denis, accueillera la chanteuse réunionnaise Gwendoline Absalon pour un concert autour de son nouveau projet, "Fanal Fénwar".

- Gwendoline Absalon, voix singulière de la nouvelle scène locale -

Dans cet univers musical, l’artiste propose bien plus qu’un simple spectacle. Conçu comme une forme de renaissance artistique, ce nouvel opus se veut une invitation à rallumer la flamme de la création et à tracer un chemin musical entre ombre et lumière. "Fanal Fénwar", littéralement la lanterne dans la nuit, s’écoute comme un récit intime, où chaque morceau éclaire un fragment d’histoire.

Virtuose de la nouvelle génération de chanteuses péi, Gwendoline Absalon s’est imposée au fil des années grâce à une signature vocale immédiatement reconnaissable. Une voix à la fois délicate et habitée, capable de naviguer entre douceur et intensité. De "Dig Dig" à "Vangasay", la vocaliste n’a cessé d’explorer de nouvelles couleurs musicales.

- "Fanal Fénwar", une invitation au voyage -

Avec "Fanal Fénwar", elle pousse encore plus loin ce dialogue des influences. Le concert propose de mêler maloya, jazz, soul et blues, dans une composition qui traverse les rythmes ternaires et les traditions musicales de plusieurs territoires. La Réunion discute avec le Cap-Vert, l’Amérique latine ou encore la Martinique, dans un voyage sonore où se croisent morna, batuk et accents latin-jazz. Écoutez.

Pendant près d’1h45, le public est invité à embarquer dans cette épopée musicale, portée par des arrangements qui privilégient l’émotion et la sincérité. Sur scène, l’artiste livre une interprétation à la fois libre et vibrante.

Une manière, peut-être, d’allumer quelques âmes dans le public et de rappeler qu’au cœur de la pénombre, une voix suffit parfois à faire jaillir la lumière.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Cité des Arts.

